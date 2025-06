Vigile condannato per concussione: "Chiediamo 100mila euro di danni"

Ha perso il posto. È stato interdetto dai pubblici uffici per un periodo di 2 anni. Ma per l’agente della polizia locale della Valmarecchia finito a processo per concussione (chiedeva il pizzo ai commercianti per evitare loro controlli e multe) presto arriverà un altro conto salato. L’Unione Valmarecchia e i Comuni intendono avviare una causa civile e una richiesta di risarcimento danni di circa 100mila euro.

L’ex vigile, un 53enne di origine campana in servizio per anni nel corpo della polizia locale della Valmarecchia, ha già chiuso il conto con la giustizia. Il processo si è chiuso ad aprile col patteggiamento: l’uomo, difeso dagli avvocati Francesco Pisciotti e Massimiliano Giacumbo, è stato condannato dal giudice Vinicio Cantarini a 3 anni e 4 mesi, con le pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici per 2 anni e la perdita del posto di lavoro. Dopo la sentenza l’Unione Valmarecchia (l’ente sovracomunale da cui dipende il corpo di polizia locale) ha indetto il bando per assumere al più presto un nuovo agente: l’organico è sottodimensionato. Ma l’ente, che nel processo contro il vigile si è costituito parte civile facendosi assistere dall’avvocato Moreno Maresi, presto presenterà anche la richiesta di risarcimento danni nei confronti del 53enne. Perché i gravi episodi di concussione emersi durante l’indagine (condotta dagli uomini della squadra mobile della polizia) "hanno minato il rapporto di fiducia tra i cittadini e il corpo della polizia locale".

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, in almeno 8 occasioni l’agente ha chiesto soldi ad alcuni negozianti di Santarcangelo e altri comuni, promettendo in cambio di chiudere un occhio durante i controlli ed evitare così multe e guai. Avrebbe sottratto loro circa 8mila euro: soldi che l’uomo – finito per due volte agli arresti domiciliari – ha poi restituito.

Una vicenda dolorosa, che ha lasciato un segno profondo. Per questo l’Unione Valmarecchia e i Comuni andranno avanti facendo causa civile e chiedendo un risarcimento danni all’ex vigile. Gli enti ne stanno ragionando insieme all’avvocato Maresi. E la somma pretesa sarà elevata: circa 100mila euro solo per i danni di immagine, ai quali potrebbero aggiungersi i danni patrimoniali.