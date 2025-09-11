Dalla Perla a Yoox
Vigile del fuoco ucciso: "Fu omicidio volontario"

I parenti di Tucci e la procura fanno ricorso in appello

L’avvocato Marco Ditroia

Per approfondire:

È stata fissata al 22 settembre prossimo l’udienza d’Appello davanti alla Corte di Bologna, per l’omicidio di Giuseppe Tucci, il Vigile del Fuoco di 34 anni, originario di Foggia, aggredito a pugni dal buttafuori della discoteca ‘Frontemare’ di Rimini, nel giugno del 2023. A presentare appello contro la sentenza di primo grado, che aveva condannato il buttafuori Klajdi Mjeshtri, 28enne di origine albanese, a 12 anni di reclusione, sono stati sia i parenti della vittima che il sostituto procuratore Davide Ercolani.

Secondo i genitori della vittima, difesi dall’avvocato Marco Ditroia, "si è trattato di omicidio volontario" e non quindi preterintenzionale come riqualificato durante il procedimento di primo grado. Alla corte d’Appello quindi si chiede la parziale riforma della sentenza del Gup, Vinicio Cantarini, e che il reato contestato al buttafuori venga riqualificato in omicidio volontario. In primo grado, con processo in abbreviato e quindi già con sconto di un terzo della pena, il pm Ercolani aveva chiesto una condanna a 20 anni proprio per omicidio volontario. Il giudice aveva deciso per l’omicidio preterintenzionale, in quanto, sulla base della ricostruzione dei fatti, dalle testimonianze e dai riscontri medico scientifici, sarebbe stato dimostrato che Mjeshtri nonostante avesse picchiato Tucci non aveva intenzione di ucciderlo.

