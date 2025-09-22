Vigile del fuoco ucciso, pena confermata in appello per il buttafuori albanese

Rimini, 22 settembre 2025 – La Corte d’assise d’appello di Bologna non ha cambiato rotta: è stata confermata la condanna a 12 anni per Klajdi Mjeshtri, imputato per l’omicidio del vigile del fuoco foggiano Giuseppe Tucci, aggredito a pugni dal buttafuori della discoteca ‘Frontemare’ di Rimini, nel giugno del 2023. I giudici bolognesi hanno confermato anche la natura dell’accusa, rimasta quella di omicidio preterintenzionale e non volontario, come invece chiedeva la famiglia di Tucci. Confermato il verdetto di primo grado, anche se per l’imputato arriva lo sconto di un sesto della pena (per non aver impugnato), che la riduce a dieci anni (quando la sentenza diventerà definitiva). Ora la palla passa alla parte civile e al procuratore generale: toccherà a loro decidere se salire un altro gradino: quello della Cassazione.

La sentenza in primo grado era stata pronunciata in tribunale a Rimini il 18 ottobre del 2024. Contro il verdetto avevano presentato appello sia i parenti della vittima che il sostituto procuratore Davide Ercolani. Secondo i genitori, difesi dall’avvocato Marco Ditroia, “fu omicidio volontario”. Nella sentenza non è stato riconosciuto neppure il dolo eventuale: l’accettazione del rischio di poter uccidere la vittima di percosse.

È l’11 giugno di due anni fa, fuori dal locale c’è ancora gente. Una lite banale, una scintilla che si accende in un attimo e degenera. Da una parte c’è Giuseppe Tucci, 34 anni, vigile del fuoco originario di Foggia e padre di un ragazzo adolescente. Dall’altra Klajdi Mjeshtri, albanese, buttafuori. Nel giro di pochi secondi, le parole diventano pugni. Almeno nove, secondo l’autopsia. Colpi pesanti, diretti, che lacerano un’arteria vertebrale. Tucci crolla e non si rialza più. La scena resta impressa nei racconti dei testimoni. Due colleghi buttafuori parlano di un’aggressione unilaterale: Mjeshtri che si scaglia addosso al vigile, lo bersaglia di colpi anche quando la situazione sembra già finita.

Diversa la versione dell’amico dell’imputato, che ribalta tutto: sarebbe stato Tucci a partire per primo. In primo grado, con processo in abbreviato e quindi già con sconto di un terzo della pena, il pm Davide Ercolani aveva chiesto una condanna a 20 anni per omicidio volontario. Il giudice aveva deciso per l’omicidio preterintenzionale, in quanto, sulla base della ricostruzione dei fatti, dalle testimonianze e dai riscontri medico scientifici, sarebbe stato dimostrato che Mjeshtri, nonostante avesse picchiato, Tucci non aveva intenzione di ucciderlo. Una lettura che non ha mai convinto la famiglia Tucci. All’uscita dall’aula le urla e la rabbia erano esplose fragorose. Fischi, contestazioni, lacrime. Una scena che si è ripetuta anche oggi, alla lettura della sentenza a Bologna.