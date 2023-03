"Vigileremo sul maxi allevamento di polli"

In cinque mesi (tanto è durato l’iter di autorizzazione della Regione), "il progetto del nuovo allevamento di polli a Cavallara di Maiolo non ha incontrato sul suo cammino alcuna voce contraria. Ed è stato sensibilmente modificato sia per numero di capi autorizzati, sia nella modalità dell’allevamento". A intervenire sul caso è l’assessore regionale all’ambiente, Irene Priolo. Che ha risposto a un question time della consigliera regionale riminese Nadia Rossi (Pd) che chiedeva "chiarezza sulla ricostruzione dell’allevamento avicolo a Maiolo" e sollecitava delucidazioni anche sulle misure prese "per la valutazione e la gestione dei principali fattori di impatto ambientale", chiedendo "se sia stato valutato l’impatto sulla salute umana". Rossi ha invocato rassicurazioni e controlli puntuali sull’attività.

L’assessore all’ambiente ha sottolineato l’unanimità dei consensi durante l’iter. "Il procedimento unico regionale ha avuto inizio il 21 dicembre 2021 e si è concluso il 4 marzo 2022 con l’autorizzazione finale rilasciata poi in aprile. Mai, quando mi sono rapportata con l’alta Valmarecchia, mi è stata rappresentata qualche criticità sulla vicenda. Sottolineo anche il rigoroso piano di valutazioni acustiche e odorigene che si dovranno svolgere ad allevamento completamente in attività, e che si accompagnerà anche a una campagna di educazione alimentare e a un piano di mitigazioni esterne all’autorizzazione vera e propria, possibile grazie alla grande disponibilità dell’azienda proprietaria". Sarà possibile pure la creazione di una comunità energetica per rendere l’allevamento ancora più ecocompatibile.

Se la Rossi si è dichiarata soddisfatta delle risposte ottenute, ribadendo alla Regione la necessità di svolgee controlli puntuali, di diverso avviso è il comitato ’Per la Valmarecchia’ che si batte contro l’allevamento: "L’assessore Priolo non ha avuto sentore di criticità? Perché i cittadini della Valmarecchia non erano consapevoli di quello che stava accadendo". Bocciato anche il trattamento superficiale riservato dal procedimento regionale alle emissioni di ammoniaca e di metano. "E non sono a nostro avviso – rincara il comitato – le uniche pecche di un iter che riconosce una presunta continuità aziendale in un sito produttivo chiuso dal 2009 e passato attraverso due proprietà". Applausi alla consigliera regionale dei Verdi Zamboni, che in un’interrogazione, ha chiesto alla giunta della Regione di valutare un incontro con il comitato.

m. c.