Vigilessa malmenata da un pallinaro

È andata male questa volta a una batteria di presunti pallinari composta da due donne e un uomo in cui mercoledì sera intorno alle 22 si è imbattuto il personale della polizia locale durante un servizio lungo viale Regina Elena a Marina Centro. Gli agenti, infatti, hanno prima notato un gruppo sospetto di persone riunitesi intorno a campanelli e palline che, alla vista degli agenti in divisa ha iniziato immediatamente a disperdersi cercando di guadagnare la fuga. In particolare, le due donne sono state viste rifugiarsi in un negozio poco distante, fingendosi potenziali clienti. Una volta uscite, però, le due sono state subito bloccate dalla municipale per procedere all’identificazione. In questa fase però un terzo presunto pallinaro è intervenuto strattonando per un braccio la vigilessa che stava procedendo all’identificazione delle due ’complici’ dell’uomo, le quali approfittando del diversivo hanno così ripreso possesso dei rispettivi documenti e si sono date alla fuga. L’uomo, risultato poi essere un rumeno di 48 anni è stato invece successivamente individuato in un camerino di un’altra attività commerciale nelle vicinanze e perciò è stato arrestato con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, in concorso e continuata. Il 48enne è comparso quindi ieri mattina davanti al Tribunale di Rimini dopo una notte trascorsa in camera di sicurezza. Il presunto pallinaro ha quindi patteggiato la pena di sei mesi, rivedendosi restituiti gli oltre 4.000 euro di cui era stato trovato in possesso e prima sequestrati. Non è stato infatti possibile accertare che fossero connessi all’attività di pallinaro.