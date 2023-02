Vigili a caccia dei pirati della strada A Rimini tre casi in pochi giorni

Tre automobilisti fuggiti dopo aver causato un incidente, in due casi con feriti. Tre episodi avvenuti a poche ore di distanza l’uno dall’altro, tra domenica sera e ieri mattina. E mentre il primo pirata della strada ha deciso di costituirsi ed è stato identificato dalla polizia locale di Rimini, per gli altri due le ricerche sono ancora in corso. Lo scorso anno sono state 27 le persone denunciate per aver violato l’articolo 189 del codice della strada, che stabilisce l’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alle eventuali persone coinvolte che abbiano subito danni. Il caso più eclatante nell’ottobre scorso quando un furgone ha colpito un’auto e dopo due chilometri ha provocato un secondo incidente, con l’autista trovato con un tasso alcolemico di molto superiore a 1.5 gl. Di queste 27 denunce, in 19 casi sono state disposte verso ignoti, in quanto non è stato possibile risalire all’autore del mancato soccorso. Un fenomeno grave, che però registra una importante contrazione rispetto al 2021, quando furono 43 le persone denunciate per omissione di soccorso a seguito dei rilievi della polizia locale, e ancor di più rispetto al 2019, quando le denunce a seguito di incidente furono 55.

L’ultimo episodio, tra quelli recenti, risale a ieri mattina. In via Pletone a Bellariva, una ragazza al volante di una Mini si è schiantata contro una macchina parcheggiata. Lì per lì ha deciso di fermarsi, ma sarebbe ripartita a tutta velocità poco dopo, approfittando di un momento di distrazione della proprietaria della vettura danneggiata, facendo perdere le proprie tracce. Lo stesso ha fatto l’automobilista che lunedì scorso, attorno alle 15, avrebbe urtato una settantenne che si trovava in bicicletta sulla rampa del pronto soccorso. La donna è caduta a terra, riportando delle contusioni, per fortuna non gravi. Anche in questo caso le ricerche sono in corso. Ieri ha invece deciso di costituirsi il conducente di una Lancia Ypsilon che domenica scorsa, attorno alle 23, ha colpito un cinquantenne in sella ad uno scooter, sbalzandolo sull’asfalto, in via Destra del porto, all’altezza del ponte della Resistenza. L’automobilista era ripartito lasciando però sul posto la targa dell’auto, che è stata ritrovata dagli agenti della polizia locale. È risultato essere il figlio del proprietario della Ypsilon.

"Ci conforta sapere che il numero di omissioni di soccorso rilevate sia sostanzialmente dimezzato rispetto al 2019 – sottolinea l’assessore alla polizia locale Juri Magrini – Ciò non toglie che si tratta di un fenomeno grave, che il nostro corpo continua a monitorare con attenzione. In molti casi il conducente si dà alla fuga per lo choc o per la paura delle conseguenze, ma così facendo fa venir meno quel principio di mutuo aiuto basilare per una società civile che si reputi tale. Inoltre il non prestare soccorso espone l’autore a conseguenze sanzionatorie ben più gravi di quelle che si vogliono eludere".

Lorenzo Muccioli