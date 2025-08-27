Vigili aggrediti. Terzo arresto in un anno

Non è la prima volta che le forze dell’ordine si trovano a dover intervenire nei confronti di un marocchino di 27 anni, già noto per precedenti legati allo spaccio. L’altro ieri, per la terza volta in dodici mesi, il ragazzo è finito in manette, questa volta con accuse che vanno dalla resistenza alla violenza e alle lesioni nei confronti di pubblici ufficiali, dopo aver seminato il caos a Viserba.

I fatti si sono svolti in viale Palotta, all’incrocio con viale Toscanelli, dove una pattuglia della polizia locale stava gestendo un incidente stradale. Proprio durante queste operazioni, gli agenti hanno notato il 27enne davanti a un minimarket: beveva alcolici, diffondeva musica a volume altissimo e importunava i passanti. Era già stato richiamato poco prima, dopo un alterco con un anziano residente che gli aveva chiesto di abbassare lo stereo.

L’uomo, alterato dall’alcol, si è avvicinato agli agenti e, invitato a calmarsi, ha reagito come una furia, rifiutandosi di fornire i documenti e tentando di colpire i poliziotti con il bicchiere che stringeva in mano. Ne è nata una colluttazione durante l’accompagnamento al comando, con l’uomo che si è dimenato fino a provocare lesioni a due agenti oltre a danneggiare l’auto di servizio e la divisa di un operatore.

Per lui l’arresto è scattato con le accuse di minaccia, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché per danneggiamento e ubriachezza molesta. Dopo una notte trascorsa in camera di sicurezza, ieri è stato processato per direttissima. Già verso la fine dello scorso anno il giovane era stato arrestato due volte per spaccio.

A commentare l’episodio è l’assessore Juri Magrini. "Questo episodio evidenzia ancora una volta il lavoro quotidiano svolto dalle donne e dagli uomini della polizia locale, che voglio ancora una volta ringraziare".