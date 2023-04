Vigili cercansi, su 104 candidati solo 49 fanno la prova scritta

Non ci sono solo gli albergatori o i ristoratori a penare nella ricerca di personale per la stagione. Persino il Comune sta faticando nelle assunzioni che vuole concludere già a partire da quest’anno andando ad aumentare l’organico della polizia locale. Il Comune è intenzionato ad assumere già dalla primavera e potrebbero essere sette i contratti da chiudere. Un tempo un posto tra i vigili era gettonato. Ai bandi di concorso si presentavano centinaia di persone. Ed era quello che l’amministrazione sperava accadesse con la pubblicazione dell’avviso del concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di personale con profilo di istruttore di polizia municipale. Nei termini previsti dall’avviso non si era registrata una pioggia di richieste anche se le 104 domande pervenute lasciavano comunque un margine ampio alle assunzioni che il Comune andrà a fare nei prossimi anni.

Ieri i candidati ammessi, 103 con un solo scartato, dovevano presentarsi al palazzo del Turismo per partecipare al concorso. Se ne sono visti meno della metà, 49 in tutto, decisi ad affrontare la prova scritta. Difficilmente passeranno tutti, e questo porterà a un altro taglio in vista della prova orale che si terrà dal 17 aprile. Quel giorno i candidati che avranno superato la prova precedente saranno chiamati a dimostrare, oltre alle conoscenze necessarie per svolgere il ruolo di istruttore di polizia municipale, anche la conoscenza della lingua inglese e di avere competenze nell’uso di informatica applicata all’automazione d’ufficio. Farà parte della commissione giudicatrice anche un esperto in psicologia del lavoro con l’obiettivo di valutare le competenze psico attitudinali, così come previsto dalla normativa regionale. Solo alla fine degli esami si saprà su quanti uomini e donne potrà contare il Comune per le future assunzioni, sperando che prima della chiamata non arrivi quella di altri comandi di polizia locale ai quali presumibilmente i candidati si saranno già candidati. (foto Migliorini)

a.ol.