Vigili del fuoco in pensione il decano Sancisi

Dopo 37 anni di servizio, il comando provinciale dei vigili del fuoco di Rimini saluta il capo reparto esperto Franco Sancisi, in pensione per raggiunti limiti di età. I vigili del fuoco riminesi hanno rivolto un sentito ringraziamento al collega. Sancisi era entrato nel corpo nazionale nel 1986, dopo aver svolto il servizio di leva in qualità di ausiliario. Quindi ha continuato la sua esperienza come vigile discontinuo per poi approdare al comando di Forlì da cui all’epoca Rimini era dipendente. Nel 1999, con la carica di capo squadra, fu assegnato al comando di Napoli per poi fare ritorno in Romagna nel 2000. "Sancisi – scrivono i colleghi - ha percorso tutti i ruoli e le qualifiche riservate al personale operativo, sino a giungere a quella di capo reparto esperto. In ogni momento ed in ogni ruolo, si è sempre distinto per impegno e professionalità, unita ad una passione vera e profonda verso il mestiere del vigile del fuoco".