Vigili del fuoco, manca il personale: "Il distaccamento aprirà da luglio"

"Fatichiamo a garantire il servizio ordinario, figuriamoci quello stagionale". È l’allarme lanciato dal Conapo, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco, che riporta al centro dell’attenzione il problema – ormai cronico – della carenza di personale nel comando di Rimini. L’allerta arriva a ridosso di una notizia importante: il distaccamento estivo di Bellaria Igea Marina riaprirà martedì prossimo. Una riapertura attesa, necessaria, ma che arriva in ritardo (circa 15 giorni) rispetto a quanto era stato annunciato. "Il presidio di Bellaria è fondamentale per garantire soccorsi tempestivi nella zona nord della provincia – sottolinea il Conapo – Eppure anche quest’anno potrà aprire solo grazie a risorse straordinarie, previste dal decreto legge 76 del 2020 e dal piano operativo annuale regionale".

Il problema è serio e strutturale: "Il ministero dell’Interno non rispetta le dotazioni organiche previste dai suoi stessi decreti", attaccano dal sindacato. Risultato? "Una mancanza di personale, che nei mesi più caldi, si fa ancora più acuta e significativa". Bellaria Igea Marina rappresenta un punto strategico del dispositivo per i soccorsi estivi. "Durante la stagione estiva il nodo viario di Rimini divide di fatto la provincia in due – spiega il sindaco Filippo Giorgetti – E avere una squadra operativa stabile in zona nord è essenziale, non solo per Bellaria ma anche per i comuni vicini come Santarcangelo, Savignano e Cesenatico". Il Comune di Bellaria, dal canto suo, ha fatto la sua parte. "Storicamente il distaccamento viene attivato nei primi giorni di luglio – continua Giorgetti –. Negli ultimi anni, laddove possibile, abbiamo anticipato l’apertura nel mese di giugno. Anche per quest’anno avevamo dato piena disponibilità fin da subito, garantendo la sede operativa e i pasti. Ma le decisioni finali, com’è noto, spettano al ministero e al Comando regionale".

"Se fino a qualche anno fa si riusciva ad attivare il distaccamento attingendo uomini dal personale in servizio ordinario, oggi questo non è più possibile – ribadisce il Conapo - Le risorse attuali non bastano nemmeno per coprire i turni quotidiani". Senza un potenziamento strutturale, insomma, "ci si affiderà continuamente a fondi straordinari, che arrivano sempre all’ultimo momento". Bellaria tornerà ad avere il suo presidio estivo. "Ma senza un intervento sugli organici, ogni apertura dei distaccamenti resterà una conquista precaria".

Aldo Di Tommaso