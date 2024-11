Vigili del fuoco, nel 2026 pronta la nuova caserma

La Lega va all’attacco e chiede lumi sulla futura caserma dei vigili del fuoco in zona artigianale a Cattolica. Ma la sindaca replica e fissa l’obiettivo: si punta a essere pronti per il 2026. La progettazione è partita e l’iter avanza con i lavori da concludersi, come da tabella di marcia del Pnrr, proprio entro il 2026. "Il provveditorato delle opere pubbliche del ministero sta realizzando il progetto che poi metterà a gara – dice la sindaca Franca Foronchi – Siamo fiduciosi. Noi come Cattolica abbiamo messo a disposizione il terreno per 99 anni e insieme ai sindaci di Misano, Riccione, San Giovanni e Coriano abbiamo avuto un incontro con il sottosegretario organizzato dall’onorevole Spinelli circa un anno fa. Ma ho sentito proprio il mese scorso il nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco che mi ha detto che tutto sta procedendo e credo, come previsto pure dalle tempistiche dei fondi Pnrr, che i lavori dovranno partire nei prossimi mesi per veder conclusa l’opera nel 2026, pena la perdita dei fondi, a meno che non arrivino proroghe dal governo. Noi stiamo vigilando affinché tale progetto diventi realtà".

Il consigliere comunale della Lega Marco Cecchini però attacca: "Nel settembre del 2022 il consiglio comunale approvò all’unanimità il provvedimento sulla nuova caserma dei vigili del fuoco a Cattolica. La caserma, va ricordato, dovrebbe sorgere in un’area di proprietà del Comune di Cattolica, ricadente all’interno dell’area artigianale. Nell’aprile del 2024 la sindaca ha ribadito che fondi a disposizione ammontano a circa 5 milioni di euro. Presto verranno pubblicati anche i bandi per l’aggiudicazione dei lavori e se ne prevede la conclusione nell’arco di due anni e mezzo. Ma da allora l’iter non ha fatto registrare ulteriori novità, almeno ufficialmente". Da ricordare che il distaccamento dei vigili del fuoco ha sede in questo momento sempre a Cattolica in parte dello stabile in zona a mare definito ‘Ex-bus terminal’.

Luca Pizzagalli