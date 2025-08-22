Vigili del fuoco, prorogato il presidio operativo

È ufficiale: il distaccamento stagionale dei vigili del fuoco di Bellaria Igea Marina resterà operativo h24 fino al 7 settembre. Due settimane in più rispetto al termine inizialmente fissato al 24 agosto. Una decisione che conferma il ruolo strategico del presidio sul fronte della sicurezza e, al tempo stesso, la vitalità di una stagione turistica che si allunga sempre più nel mese di settembre. "Una proroga tutt’altro che scontata – osserva il sindaco Filippo Giorgetti – che ci consente di avere copertura anche dopo la fine di agosto. È un segnale importante per la nostra comunità e per l’economia turistica, che non si esaurisce con l’alta stagione ma prosegue ben oltre". Da qui il ringraziamento al Ministero dell’Interno, al sottosegretario Prisco, alla Regione, al Comando provinciale e alle squadre operative impegnate sul territorio di Bellaria Igea Marina.

Il distaccamento ha sede presso il Centro operativo sovracomunale di protezione civile, in zona Bordonchio, e garantisce cinque unità per turno con un’autopompa serbatoio e un fuoristrada antincendio. Un presidio che negli anni ha consolidato la sua centralità non solo per Bellaria, ma per tutta la zona nord della provincia di Rimini e per alcuni comuni del cesenate.

Quest’anno, però, il servizio è partito in salita. L’apertura del distaccamento dei pompieri, tradizionalmente prevista a metà giugno, è slittata al primo luglio. Un ritardo legato alla cronica carenza di organico che accompagna ormai da tempo il comando di Rimini e non solo. Non a caso il presidio bellariese è potuto partire "solo grazie a risorse straordinarie previste dal decreto legge 76 del 2020" come sottolineato qualche mese fa dal Conapo, sindacato autonomo dei vigili del fuoco. "Se fino a qualche anno fa si riusciva ad avere il distaccamento attingendo uomini dal personale in servizio ordinario, oggi questo non è più possibile". Una fotografia che ci ricorda come la come la questione della carenza di personale degli uomini in divisa, sia purtroppo, tutt’altro che superata.

Dal 2 agosto, tuttavia, con il passaggio dal servizio h12 a quello h24, il presidio bellariese ha accresciuto la propria capacità di intervento e adesso guarda con fiducia al finale di stagione. "Sapere di poter contare su una squadra operativa giorno e notte – sottolinea ancora il sindaco Giorgetti – è una garanzia per i residenti, per i turisti e per i comuni vicini. Ora la proroga ci permette di guardare con maggiore serenità alle prossime settimane". Un’estensione che mette al riparo da emergenze e che, per la comunità locale, vale molto più di una semplice data sul calendario: è la conferma che la sicurezza non è un costo stagionale, ma un investimento da garantire tutto l’anno.

Aldo Di Tommaso