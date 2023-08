Vigili eroi premiati in Comune

L’assessore alla sicurezza Juri Magrini e il comandante della Polizia locale Andrea Rossi hanno concesso due encomi a due meritevoli agenti che, lo scorso 5 luglio, hanno soccorso una donna ucraina, aiutandola in un particolare e pericoloso momento di malessere personale. Un riconoscimento concesso per il "mirabile esempio di spiccate qualità professionali e di non comune spirito d’iniziativa". L’encomio personale è stato concesso all’agente scelto Casale Marzia Vincenza e all’agente Licciardello Matteo, entrambi in servizio nel Reparto Mobilità e Sicurezza Stradale. Quel giorno, gli agenti erano intervenuti alle 8 in Piazza Cavour, dove una signora era vittima di un grave malore, subentrato dopo la terribile notizia della perdita della figlia. Prontamente intervenuti a soccorso della donna, gli agenti, valutata la situazione, hanno messo in atto tutte le procedure di sicurezza, fino a praticarle il massaggio cardiaco che ha consentito di mettere in salvo la signora, fino all’arrivo dell’ambulanza.