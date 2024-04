Vigili in quad per presidiare la spiaggia

Una carica di 35 vigili e 135 telecamere in azione (25 in più rispetto a quelle già presenti) per la sicurezza di Bellaria Igea Marina. Per l’inizio della stagione primaverile, la parola d’ordine per la polizia municipale è solo una: prevenzione. Dal periodo pasquale in avanti, i vigili urbani copriranno il territorio giorno e notte. Trentacinque gli uomini messi in campo, comandante compreso, armati di volanti con lampeggianti, quad in spiaggia ma anche personale e auto in borghese, nei fine settimana e durante le festività e i ponti. "A partire da Pasqua ogni fine settimana e i nei ponti offriamo assistenza a residenti e visitatori – spiega il comandante Antonio Amato – ma facciamo anche prevenzione stando a contatto con la gente e presidiando le zone limitrofe. Monitoriamo le aree più a rischio furti, come via Garibaldi, tutte le vie fuori dal centro, i parchi Gelso e Belvedere e via Adriatico". Pattuglie in azione anche in orario notturno durante i festivi e i ponti (25 aprile e 1° maggio), fino all’una e mezza (anziché le ore 19). Tra le novità anche il potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadino: entro una decina di giorni arriveranno 25 telecamere in più da installare sul territorio, che si vanno ad aggiungere alle 110 presenti, collegate direttamente al comando. "Con il potenziamento anche dell’illuminazione – continua Amato – avremo un presidio video maggiore. Abbiamo anche nuovi tablet per rilevare in diretta gli incidenti".

Per il ponte del 25 aprile, saranno in azione auto e quad con passaggi assidui anche in spiaggia. "Puntiamo sulla prevenzione con lampeggianti accesi giorno e notte – spiega il comandante – Abbiamo anche auto in borghese e alcoltest per i posti di blocco". Durante gli ultimi presidi serali con alcoltest, sono state otto le patenti ritirate, con denuncia agli autisti per guida in stato d’ebrezza. Uno di loro, un 60enne residente a Bellaria, girava (e lavorava) da un anno con patente già ritirata da mesi. Negli ultimi giorni i vigili hanno anche svolto controlli in zona colonie e nei bazar.

Rita Celli