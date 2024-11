Villa devastata da un incendio. Non si esclude la pista dolosa

Le fiamme, altissime, si vedevano a distanza di parecchi chilometri. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere il maxi incendio scoppiato in una villa in via Vergiano sulla collina di Sant’Ermete, al confine tra Santarcangelo e Rimini. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di sabato, verso le 18,30. Le fiamme hanno avvolto completamente la casa, un edificio a tre piani in costruzione che appartiene a una famiglia che abita lì vicino. Sul posto si sono precipitati nel giro di pochi minuti i vigili del fuoco, che hanno anche chiamato poi altre squadre di rinforzo nel tentativo di domare l’incendio. Sono stati una ventina i vigili impegnati complessivamente sul posto, arrivati con 6 mezzi. Nonostante il loro tempestivo intervento, l’incendio è andato avanti per diverse ore. Il rogo è arrivato fino al tetto, riducendolo in cenere. Ma è andato praticamente distrutto anche il resto dell’abitazione. I pompieri hanno lavorato per tutta la notte, sul posto anche gli agenti di polizia locale che hanno chiuso via Vergiano e deviato il traffico delle strade vicine. Ieri poi i vigili del fuoco sono tornati sul posto, e faranno un nuovo sopralluogo oggi. Nel frattempo il cantiere è stato messo in sicurezza. Sulle cause del rogo al momento non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella che l’incendio sia stato di natura dolosa.