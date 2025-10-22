Villa Mussolini, sì all’acquisto. “Ma il nome va cambiato”

Riccione, 22 ottobre 2025 – Un’offerta per acquistare Villa Mussolini, e farla diventare Villa Margherita. All’interno della coalizione di governo ci sono diverse sensibilità e una di questa è Riccione coraggiosa, il partito che da sempre sostiene l’importanza di cancellare il nome Mussolini dall’intestazione dell’edificio. Oggi che l’amministrazione comunale ha intenzione di presentare un’offerta per comprare l’immobile dall’attuale proprietà, la Fondazione Cassa di risparmio di Rimini, si potrebbe aprire una fase nuova e inaspettata per i sostenitori del cambio di nome. Ma andiamo con ordine perché prima di arrivare a quel punto c’è un’offerta da presentare. “Ci siamo confrontati come maggioranza – premette Romeo Sperindio per Riccione coraggiosa – e abbiamo deciso di sostenere la linea dell’offerta per acquisire al patrimonio comunale Villa Mussolini”.

Tuttavia “il nostro sostegno non è incondizionato. La spesa deve essere congrua, in altri termini il Comune non si può svenare per comprare quell’immobile. Non dimentichiamoci che i soldi che verrebbero spesi sono quelli dei riccionesi”. Dunque sì all’acquisto, ma non ad ogni costo. Il 30 gennaio si apriranno le buste e si saprà il nuovo proprietario della villa. Se sarà il Comune, si aprirà una fase nuova perché “fino ad oggi con la proprietà, ovvero la Fondazione, non è stato possibile intavolare alcun confronto sull’ipotesi di cambiare nome all’edificio – riprende Sperindio –. Mentre domani, se sarà il Comune ad acquistarlo, allora ci si potrà confrontare”. La posizione di Coraggiosa è nota: “Il nome Mussolini va tolto. Quella casa non ha nulla di pregio o artistico, è stata utilizzata come abitazione. Non c’è nulla che richiami a Mussolini se non la targa esterna”.

Dopo la revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, la sinistra vede all’orizzonte un altro traguardo, ovvero la cancellazione del nome Mussolini dalla villa per tornare a chiamarla Margherita, come negli anni Venti. Intanto a destra mettono le mani avanti. “Mi fa piacere apprendere la disponibilità del Comune ad avanzare un impegno economico così rilevante, e in tale prospettiva propongo di valutare la destinazione di almeno un piano della Villa a un ‘Museo di Riccione e della Romagna del ’900’, ispirato a modelli di successo come il Mart di Rovereto o il Museo delle tessere di Ravenna”.

Poi un pensiero ai desiderata che arrivano da sinistra. “Mi auguro che l’amministrazione comunale non intenda piegare la realtà storica della Villa alla cosiddetta ‘cancel culture’, snaturandone l’identità o ipotizzando un inutile cambio di nome. Ricordo che Villa Mussolini è già soggetta a vincolo storico-artistico e che, con la nuova legge per l’Anagrafe nazionale dei beni culturali, di prossima approvazione definitiva, sarà il ministero della Cultura a definire strategie e obiettivi comuni per la valorizzazione e tutela dei beni pubblici e vincolati”.