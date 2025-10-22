Villa Mussolini messa all’asta . Il Comune: "Pronti a partecipare"

Villa Mussolini è in vendita e il Comune è interessato a presentare una propria offerta entro i termini. "L’obiettivo è quello di mettere a disposizione della città nuovi spazi di cultura e socialità, a beneficio dei nostri cittadini e dei visitatori", dice l’assessore al Patrimonio, Alessandro Nicolardi. L’immobile è di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini che ha deciso di aprire la procedura di vendita al miglior offerente. Ciò non toglie che sull’immobile persistono vincoli sulla sua destinazione.

Il conto alla rovescia è iniziato. La proprietà ha fissato nel 30 ottobre l’inizio del periodo in cui i soggetti interessati all’acquisto potranno "chiedere al notaio Plescia il cd contenente tutti i documenti concernenti Villa Mussolini di cui il potenziale offerente potrà prendere visione, previa firma sul documento di riservatezza", precisano da Fondazione Carim. Il 30 gennaio "verranno aperte le buste contenenti le offerte, le quali dovranno essere presentate entro le 12 di lunedì 22 dicembre". Di certo una busta ci sarà. Il Comune è infatti interessato a esserci. "L’acquisizione della Villa – spiegano dal municipio -, per la sua posizione, le sue caratteristiche e l’esperienza maturata, consentirebbe di potenziare quello che è già il luogo ideale per iniziative, eventi ed esposizioni, contribuendo ad ampliare e qualificare l’offerta culturale cittadina". Il 30 gennaio si saprà se ci saranno altri acquirenti, ed è qui che nasce la preoccupazione di Stefano Paolini, consigliere di Fratelli d’Italia. "Di per sé la vendita non è una novità, visto che già nel periodo in cui era sindaca Renata Tosi era stata paventata, poi non se ne fece nulla". "La cosa incredibile è che oggi il Comune abbia tenuto nascosta l’operazione, non coinvolgendo l’organo consiliare nella discussione. Ritengo gravissimo che la sindaca Angelini non abbia cercato di evitare la gara pubblica. All’asta Villa Mussolini non ci doveva arrivare, è il segnale che il Comune non ha la minima intenzione di partecipare, e quindi di comprare, altrimenti si sarebbe scelta la strada della trattativa diretta".

Immediata la replica dell’amministrazione. "Non siamo ‘al mercato’: Fondazione Carim, legittima proprietaria dell’immobile, ha scelto in autonomia modalità e strumenti per la vendita di Villa Mussolini, definendo un percorso trasparente. Sarebbe utile chiedersi, piuttosto, perché in passato, come lo stesso consigliere ricorda, non si sia proceduto ad acquisire la Villa, neppure in momenti in cui il Comune disponeva di risorse significative derivanti, ad esempio, dalla vendita delle azioni Hera e Romagna Acque. L’amministrazione attuale, invece, sta valutando con attenzione ogni possibilità per acquisire e valorizzare l’immobile".

Andrea Oliva