Villa trasloca al gruppo misto "Ora si dimetta"

Uniamo si divide e la maggioranza perde un consigliere: Valentina Villa passa al Gruppo misto. Ma la lista civica decide di restare in maggioranza avendo come referente l’assessore Alessandro Nicolardi. Tanto tuonò che infine piovve. Il resto della coalizione ha semplicemente incrociato le braccia rimanendo in attesa di un passo indietro che non c’è stato. Valentina Villa non è tornata sui suoi passi dopo avere manifestato tutta la propria insofferenza per le decisioni della giunta e del resto della maggioranza. L’incontro con la sindaca Daniela Angelini non ha portato alla pace. Il direttivo di Uniamo, che nel frattempo si è dimesso in toto, usa queste parole: "Con spirito costruttivo, il direttivo si è fatto promotore di un incontro che si è tenuto lunedì tra la sindaca e Valentina Villa, con l’intento di trovare un punto di dialogo e sanare le tensioni cresciute negli ultimi giorni. Purtroppo il risultato è stato diverso dalle aspettative: Valentina Villa ha deciso di uscire dalla maggioranza".

L’assemblea di Uniamo non l’ha presa bene e i 40 presenti hanno "chiesto le dimissioni da consigliera comunale in quanto eletta nella lista di Uniamo". La consigliera ha accolto a metà la richiesta. Si è dimessa da Uniamo, ma ha deciso di rimanere in consiglio spostandosi nel Gruppo misto. Di fatto la maggioranza perde il secondo consigliere dopo l’addio di Gianluca Vannucci, eletto con il Pd. Valentina Villa ha fatto anche altro. Ieri sulla pagina Facebook di Uniamo è comparsa una sua lettera in cui spiega la decisione presa. Righe in cui la consigliera scrive: "Il sindaco ritiene che il clima, senza di me, è molto più sereno e c’è molta più unità e coesione". Ed ancora "trattandosi di una grave lesione dell’immagine personale e di una insanabile crepa nei rapporti politici e fiduciari nei confronti del sindaco e dei consiglieri di Riccione 2030, non mi è più possibile sostenere coalizione e sindaco". Poche ore più tardi la lettera è stata rimossa con queste parole: "Le informazioni pubblicate non sono state volute e approvate dall’assemblea di Uniamo, e sono state indebitamente pubblicate da utenti non autorizzati". La civica perde la Villa e ritrova Nicolardi che la consigliera ricorda così: "La sfiducia all’assessore Nicolardi venne formalizzata mesi fa dal direttivo di Uniamo". Nel resto della coalizione si rimane alla finestra. "Due consiglieri in meno - dice Riziero Santi, segretario del Pd - usciti per personalismi, e non per vedute politiche, anche se si sono tenuti la poltrona: malcostume politico". E Marco De Pascale di 2030. "Mai chiesto dimissioni. Hanno fatto chiarezza. Le cose vanno per il verso giusto".

Andrea Oliva