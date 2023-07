Villa Verucchio, camion con rimorchio si ribalta: Marecchiese chiusa per ore e traffico in tilt

Spettacolare incidente ieri pomeriggio a Villa Verucchio, sulla Marecchiese. Verso le 18,30 un camion con il rimorchio ha perso il controllo e si è ribaltato, abbattendo la recizione del ristorante Osteria di Villa. Non ci sono stati feriti, per fortuna, ma l’incidente ha causato danni ingenti e forti disagi alla circolazione. Gli agenti della polizia locale e i carabinieri, intervenuti sul posto, sono stati costretti a chiudere un tratto della Marecchiese, che è sempre molto trafficata a quell’ora, deviando le auto nelle strade interne. L’incidente ha causato lunghe code sia in direzione Rimini sia verso Novafeltria. Solo in serata la situazione è tornata alla normalità.