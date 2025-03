Villa Verucchio, ecco mezzo milione di euro per salvare il centro dagli allagamenti

Oltre mezzo milione di euro per "salvare il centro di Villa Verucchio dai sempre più frequenti allagamenti". È la promessa messa nero su bianco dall’assessore ai Lavori Pubblici di Verucchio, Luigi Dolci. Come si interverrà per arrivare al risultato tanto atteso dai residenti? Con la realizzazione di un collettore per intercettare le acque bianche provenienti dal bacino del convento francescano e convogliarle nel deviatore del rio Gorgona. L’intervento – manco a dirlo – è molto atteso. Ogni precipitazione piovosa un po’ consistente a Villa Verucchio diventa, infatti, la classica "goccia che fa traboccare il vaso". Via Lamarmora (soprattutto) ma anche via Casale e le arterie del centro del paese rischiano spesso di trasformarsi in piscine a cielo aperto. La situazione delle fogne, dell’acqua che non viene recepita e della situazione fatta di buche, avvallamenti e dossi in via Lamarmora è diventata oggetto di una interpellanza in consiglio comunale. A Piero Canarini, capogruppo di ‘Verucchio che Vorremmo’, l’assessore Luigi Dolci aveva già risposto ("La causa è in buona parte imputabile ad una vecchia fognatura mista in via Lamarmora, posta a lato della nuova"), ma ora si è passati ai fatti. Dopo il confronto agostano con Hera, la strategia adottata dal Comune è diventata un progetto da 530mila euro che salverà il centro di Villa dai sempre più frequenti allagamenti. "Tale progetto ha già il consenso del Consorzio di bonifica" assicura Dolci. Verrà deviato il collettore (tubazione di cemento) e portato al Rio Gorgona (zona cimitero). Da via del cimitero le acque andranno direttamente nel fiume evitando di portare acqua nel paese. Il finanziamento c’è già, i soldi saranno disponibili da maggio, l’intervento è in gase di progettazione, fine 2025 il termine lavori. Oltre all’intervento nel centro di Villa Verucchio si aggiunge quello della Protezione civile: partirà infatti il cantiere di consolidamento della rupe di Verucchio, costo 420mila euro.