Villa Verucchio, lavori finiti all’asilo parrocchiale. Ma il restauro è costato 70mila euro in più

Oltre due anni di lavori. Ma alla fine l’asilo parrocchiale San Paterniano di Villa Verucchio ha tagliato il traguardo. Con grande soddisfazione della parrocchia e di tutte le famiglie che ogni anno iscrivono i propri figli all’istituto scolastico di via Casale. La parte più antica della struttura ha un secolo di vita, contrassegnata da diversi utilizzi. Una parte era stata restaurata qualche anno fa e tutto l’edificio è stato monitorato, ma l’asilo necessitava ben più di una rinfrescata. "Sono stati sistemati gli aspetti fondamentali, cioè l’intervento antisismico e il cappotto esterno – spiega don Pier Paolo Conti, parroco di Villa Verucchio – In questo modo lo stabile è stato sistemato in maniera definitiva". Restano ancora da effettuare alcuni piccoli lavori di completamento e di rifinitura, come una tinteggiatura, ma si parla di circa 2.000 euro di spesa. Ben diverso è il conto economico di quanto realizzato finora. Il preventivo parlava di 143.340 euro, di cui 110.000 coperti dai vari bonus per l’edilizia. ll resto, ovvero 33.240 euro, a carico della parrocchia. In realtà, complice l’allungamento dei lavori e l’aumento dei costi dei materiali, "la cifra finale sfiora i 200.000 euro. Ma i bonus non arriveranno a coprire 90.000 euro", fa notare Sergio Giovagnoli, che fa parte del consiglio economico parrocchiale. La parrocchia aveva lanciato una raccolta fondi a suo tempo per rientrare del debito, il consiglio comunale di Verucchio aveva deciso di devolvere un gettone di presenza (15 euro a testa) come gesto simbolico. "Per il servizio altamente qualificato, avrei preferito un contributo comunale", fa notare il consigliere di Immagina Verucchio Roberto Baschetti.

m.c.