Villa Verucchio ‘patria’ delle nozze da record

Per dirsi finalmente ‘sì’ davanti all’altare hanno scelto il giorno di San Valentino, il giorno perfetto. E il 14 febbraio, festa degli innamorati, hanno festeggiato quell’amore che dura da ben sette decenni. Due coppie di Villa Verucchio hanno celebrato l’anniversario di matrimonio proprio a San Valentino. E non una ricorrenza qualsiasi ma 70 anni di vita insieme, attorniati dai figli, nipoti e dai parenti. Biagio Mambelli e Pia Mascella, Giovanna Minguzzi e Francesco Bertozzi: sono loro le coppie di ferro. Giovanna e Francesco festeggiano il loro super traguardo. Quando sono arrivati a dirsi ‘sì, per sempre’, Francesco aveva 24 anni, Giovanna era ancora minorenne, appena 17 anni. Domenica prossima rinnoveranno le promesse di matrimonio nella chiesa dei frati di Villa Verucchio, attorniati dai due figli e dieci tra nipoti e pronipoti, con i quali andranno tutti a tavola alla Tenuta Amalia.

Festa anche per Biagio Mambelli e Pia Mascella. Lui è nato a Ponte Baffoni il 27 dicembre 1929, la moglie invece ha visto la luce a Maiolo il 22 ottobre 1931. La coppia ha celebrato il matrimonio nella chiesa di Torricella, in comune di Novafeltria, il 14 febbraio 1953. Per motivi di lavoro, ha fatto le valigie diverse volte e in varie regioni, ma i trasferimenti non hanno inciso sull’amore e la solidità della coppia. Dopo essersi trasferiti con la famiglia da Ponte Baffoni a Pesaro, poi a Roma e a Rimini, Biagio e Pia sono approdati a Villa Verucchio per il lavoro di Biagio, muratore. E proprio nella popolosa frazione vivono, qui hanno festeggiato il loro 70esimo anniversario di matrimonio insieme ai loro familiari. Dall’unione di Pia e Biagio sono nati quattro figli, un maschio e tre femmine, ma la coppia di ferro può contare anche sull’affetto di sette nipoti e cinque bisnipoti. Oltre ai fiori, è stato regalato un quadro con una doppia immagine disegnata: in basso una coppia giovane seduta in atteggiamento amorevole su di una panchina, in alto la stessa coppia 70 anni dopo, con qualche capello bianco in più, la zanetta (il bastone per camminare) e il cappello in testa.

m. c.