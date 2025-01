Villa Verucchio perde Volta Pagina . Chiude l’edicola libreria in piazza

La loro pagina prende una brutta piega. L’edicola, libreria e cartoleria Volta Pagina di Villa Verucchio ha chiuso i battenti. Le due titolari da tempo l’avevano annunciato, con un cartello molto esplicativo: "Con grande dispiacere per importanti problemi familiari e di salute cedesi attività". Si tratta di un negozio di 110 metri quadrati in piazza Europa, in pieno centro di Villa Verucchio. La chiusura, come spiegato dalle titolari, non è dovuta a difficoltà dell’attività ma a problemi familiari. Volta Pagina anzi funzionava bene, pure come libreria, con circa 10mila titoli a catalogo e le collaborazioni con la biblioteca comunale e quella dell’istituto comprensivo Ponte sul Marecchia. In questi mesi si era registrato un certo interesse per l’attività, specie da parte di un giovane imprenditore. A cui, però, la banca ha negato il finanziamento. Saltato l’accordo, alle titolari di Volta Pagina non è rimasto altro da fare che chiudere la saracinesca. A Villa Verucchio esiste un’altra edicola, che funziona anche da tabaccheria: è la tabaccheria Sapigni lungo la Marecchiese.

Lo stop di Volta Pagina arriva a cinque anni dalla chiusura (avvenuta nel 2019) dall’edicola che si trovava nel capoluogo, a Verucchio, sotto i portici del palazzo comunale. A parte un breve periodo in cui nel 2020 il locale Tipicità Italiane ha provveduto al rifornimento di quotidiani e riviste, Verucchio non ha più edicola. E il bando per la nuova assegnazione dei locali sotto i portici, di proprietà comunale, è andato deserto.

m.c.