Villa Verucchio, sfilata con abiti usati per sostenere la Caritas

Una sfilata all’ombra del cipresso di San Francesco. Per ridare una seconda vita ad abiti e accessori, e sostenere così persone e famiglie più in difficoltà. La nona edizione di ‘Boutique Solidale’, in programma oggi al convento Santa Croce di Villa Verucchio dalle 10 (ingresso libero) è infatti un mercatino di abiti e vestiti usati, con tanto di sfilata, il cui ricavato è devoluto alla Caritas. In passerella sfileranno mamme, donne, ma anche tante figlie, ragazze e ragazzi di Villa Verucchio senza alcuna velleità di riflettori e copertina.