Villa Verucchio si coccola ’Carletto’ Paci, la nuova stella del tennis

Piccoli tennisti crescono a Verucchio. Mentre Lucia Bronzetti sale sempre più in alto (è tra le migliori 50 tenniste al mondo in classifica), ecco un altro talento che si fa largo a colpi di dritto e rovescio. Si tratta di Carlo Paci, 14 anni ancora da compiere, di Villa Verucchio, le cui gesta hanno permesso alla Nazionale italiana under 14, di qualificarsi alla fase finale della Winter Cup. Un’impresa subito rimarcata dal Comune, che su Facebook ha fatto i complimenti al proprio ’figliol prodigo’. A Bari, il ragazzino terribile (curiosità: Carlo gioca anche usando gli occhiali) ha firmato una doppietta vincente fra singolare e doppio, sconfiggendo in semifinale l’Irlanda. Paci ha superato 6-4, 6-3 Narcis Alexandru Damian. In finale Carlo ha battuto nel suo singolare Aljaz Stor per 7-5, 7-6, ma poi si è dovuto inchinare nel doppio decisivo, in coppia con Garbero (7-6, 6-1) contro il duo Semenic-Suljic. L’Italia si è comunque assicurata il passaggio alla fase finale che si terrà in Germania.

Il tennista classe 2009 di Villa Verucchio, figlio di Denis Paci, è attualmente numero 91 del ranking mondiale di categoria, e numero 2 d’Italia. Allievo di Patricio Remondegui, fino al settembre scorso si allenava alla Ravenna Tennis Academy. Ora invece è seguito da coach Davide Campana ed è tesserato per lo Sporting club Sassuolo. Può vantare una bacheca già scintillante. Il buongiorno si era visto già al mattino: a 8 anni, al suo primo torneo, Carlo si era imposto in finale sul compagno di squadra Edoardo Pagnoni. Poi Carletto, come lo chiamano, ha vinto tornei in ogni categoria, in singolo e doppio, imponendosi pure nella prestigiosa Coppa Lambertenghi a Milano. Carlo è tifoso del Milan come il papà, con cui vive insieme ai nonni.

m.c.