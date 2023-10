Villaggio di Natale . Si torna sulla spiaggia

Torna il Natale al mare, ma cambia piazza. Il villaggio natalizio con tanto di pista di pattinaggio su ghiaccio e il mercatino, non si svolgerà in piazzale Fellini, davanti al Grand Hotel. Si torna in piazzale Boscovich e sulla spiaggia libera a fianco. Una collocazione che fa subito tornare in mente lo storico e apprezzato presepe di sabbia il cui allestimento saltò in anno fa. Gilberto Montebelli, tra gli organizzatori del progetto, si dovette arrendere al caro energia. Nel 2020 il Supergreen pass aveva dato un taglio pesante agli ingressi e di conseguenza agli incassi. Lo scorso anno il clima di incertezza e soprattutto le bollette di gas e luce schizzate a cifre stellari avevano portato gli organizzatori ad alzare bandiera bianca. Oggi le premesse sono cambiate e si sta lavorando per far tornare il presepe di sabbia sulla spiaggia riminese. Sarebbe questa una delle motivazioni che porteranno l’intero villaggio di Natale sul porto. Ieri mattina è stato pubblicato "il bando per l’individuazione di un soggetto - scrivono dal municipio - a cui concedere l’utilizzo dell’area di piazzale Boscovich e di una porzione della spiaggia libera adiacente per realizzare il tradizionale villaggio natalizio con intrattenimenti ed animazioni e con una pista di almeno 500 metri quadrati per pattinare sul ghiaccio".

Le caratteristiche del villaggio natalizio sono quelle divenute ormai classiche. Andrà realizzato in un periodo a partire dal 30 novembre, e comunque non oltre l’8 dicembre, arrivando all’Epifania con un massimo di 50 giorni consentiti incluse le fasi di montaggio e smontaggio delle strutture. La pista di ghiaccio andrà realizzata nella porzione di area asfaltata di piazzale Boscovich, andando ad occupare il sedime che in estate vede sorgere la ruota panoramica.

Il mercatino di Natale e l’area per gli spettacoli dovranno invece essere posizionati sulla spiaggia libera nella zona che si trova tra la casa dei matrimoni e la passerella della spiaggia libera. Per garantire la fruibilità dell’area, l’intero villaggio natalizio sarà al coperto. Per quanto riguarda il mercatino, sarà composto da 10 casette tradizionali in legno e un’area ristoro. L’area dedicata agli spettacoli per bambini e famiglie verrà caratterizzata da luminarie natalizie e installazioni luminose. Ci saranno alberi e i simboli del Natale disseminati nelle zone del villaggio. Non rimane che attendere le domande di partecipazione. Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro il 10 novembre.

