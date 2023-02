"VillAllegra andava chiusa A breve i nonni trasferiti"

La battaglia legale per ’salvare’ VillAllegra è appena iniziata. La cooperativa che gestisce la casa di riposo privata a Santarcangelo, chiusa dal Comune per le irregolarità riscontrate, attraverso i propri legali Davide Grassi e Gaia Galeazzi ha deciso di impugnare il provvedimento davanti al Tar. Intanto i dipendenti e i familiari degli anziani ospiti nella struttura (come abbiamo riportato ieri) hanno scritto una lettera aperta, auspicando il dietrofront da parte dell’amministrazione. Ma il Comune non intende fare retromarcia: "Il provvedimento di chiusura era obbligato dopo le violazioni accertate".

VillAllegra e CasAllegra (l’altra struttura gestita dalla cooperativa, una casa famiglia per anziani) sono state chiuse dal Comune dopo i controlli effettuati dai carabinieri del Nas e successivamente dall’Ausl. Nell’ispezione del 29 dicembre avevano rilevato un numero di ospiti maggiore rispetto a quello per cui la cooperativa era autorizzata: erano 17, anziché 12. Durante i controlli eseguiti a gennaio, gli ispettori dell’Ausl avevano poi riscontrato un’assistenza sanitaria inadeguata per alcuni ospiti, viste le patologie croniche di cui soffrono. Da qui la decisione di revocare l’autorizzazione alle due strutture e chiuderle, dando dieci giorni di tempo per trovare un’altra collocazione per gli anziani. Ora si andrà per vie legali: la cooperativa ha annunciato il ricorso. Nel frattempo si sta cercando una nuova sistemazione per gli ospiti, tra le proteste di familiari e dipendenti che chiedono al Comune di tornare indietro sui suoi passi.

Ma questo non avverrà, perché "le irregolarità riscontrate – sottolinea il Comune in una nota – non riguardavano solo il numero degli ospiti presenti all’interno delle strutture (5 in più), ma anche incompatibilità socio-sanitarie tra il livello di assistenza prestato e la condizione di alcuni anziani". Dopo i controlli l’amministrazione di i Santarcangelo e l’Unione comuni della Valmarecchia (l’ente sovracomunale, competente anche per i servizi sociali) "hanno concesso alla cooperativa il tempo necessario previsto dalle norme per mettersi in regola. Ma i gestori non l’hanno fatto. Il perdurare delle condizioni riscontrate dopo la diffida prevede, a norma di legge, l’obbligo di adottare provvedimenti a tutela degli anziani". "Nessuno degli ospiti verrà lasciato privo di assistenza: l’Ausl e l’Unione Valmarecchia stanno lavorando con le famiglie per individuare le soluzioni più adeguate".