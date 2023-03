VillAllegra la spunta al Tar e resta aperta

La conferma è arrivata: gli anziani possono restare al loro posto e VillAllegra (per ora) non deve chiudere i battenti. La società che gestisce la casa di riposo e la casa famiglia per anziani di Santarcangelo ha vinto anche il secondo round al Tar. Dopo la prima pronuncia di alcune settimane fa, il Tribunale amministrativo regionale ha emesso un’ordinanza di sospensione cautelare del provvedimento di chiusura di VillAllegra che era stato disposto dall’Unione dei Comuni della Valmarecchia il 13 febbraio. L’ente dovrà pagare 2mila euro di spese legali.

Il provvedimento per la revoca dell’autorizzazione di VillAllegra era scattato in seguito all’ispezione condotta dai Nas lo scorso 29 dicembre. Stando a quanto emerso nei rilievi, la struttura ospitava un numero di pazienti superiore a quello previsto dalle autorizzazioni. Il provvedimento di chiusura è stato però impugnato dai legali della struttura, gli avvocati Davide Grassi e Gaia Galeazzi, attraverso il ricorso al Tar. "Dal verbale di ispezione del 13 febbraio - si legge nell’ordinanza - non sussistono carenze igieniche della struttura, gli ospiti della struttura sono ben accuditi". Inoltre, secondo il Tribunale amministrativo regionale, "sussiste il presupposto di un pregiudizio grave ed irreparabile per la struttura e per gli ospiti". A ciò, osservano ancora i giudici, si aggiunge il fatto che "da parte dei gestori della casa di riposo è già stata completata la ricollocazione degli ospiti eccedenti il numero consentito, e le condizioni di salute degli ospiti attuali sono perfettamente compatibili con un’assistenza h12 e con i servizi forniti dalle strutture". "VillAllegra è una realtà che opera correttamente e continuerà a farlo", hanno commentato gli avvocati Grassi e Galeazzi.

Il Comune di Santarcangelo, attraverso una nota, prende atto "dell’accoglimento da parte del Tar del ricorso presentato dai gestori e della sospensione cautelare dei provvedimenti adottati dall’Unione di Comuni Valmarecchia". L’amministrazione comunale precisa "che il rientro nel limite di ospiti previsto per le due strutture è stato possibile grazie all’impegno dei servizi sociali dell’Unione di Comuni in collaborazione con l’Ausl Romagna, che hanno garantito una nuova collocazione per tutte le persone presenti". Il Comune ricorda tuttavia che "il tribunale si pronuncerà nell’udienza fissata a dicembre 2023". Nel frattempo "l’Unione di Comuni continuerà a monitorare la situazione al fine di tutelare la salute e il benessere degli anziani interessati, con la priorità di garantire a tutti la migliore assistenza possibile all’interno delle strutture".