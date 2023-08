VillAllegra, nuova diffida Ma il tribunale la ’boccia’

Continua la battaglia legale tra il Comune di Santarcangelo e l’Unione Valmarecchia, da una parte, e la casa di riposo privata VillAllegra dall’altra. Contro la società di gestione della struttura per anziani è arrivata una nuova diffida, imponendo di trasferire in altre strutture tre ospiti perché l’assistenza sanitaria offerta da VillAllegra non sarebbe adeguata, date le loro condizioni di salute. Ma i giudici del Tar ancora una volta hanno dato ragione alla casa di riposo.

Un passo indietro. La società che gestisce VillAllegra era finita nel mirino degli enti locali dopo che, a seguito di un’ispezione dei carabinieri del Nas prima e dei controlli dell’Ausl poi, erano stati contestati sia un numero eccessivo di anziani ospiti, sia un’assistenza sanitaria insufficiente per alcuni di loro per via delle patologie di cui soffrono. L’Unione Valmarecchia (l’ente sovracomunale, competente per i servizi sociali) aveva disposto la chiusura della casa di riposo e comminato una multa di 10mila euro. Ma la società di gestione della struttura, attraverso i propri legali Davide Grassi e Gaia Galeazzi, aveva impugnato i provvedimenti. Il Tar aveva annullato in via cautelare la chiusura, in attesa di pronunciarsi definitivamente sulla vicenda a dicembre. E il giudice di pace, a maggio, aveva annullato la sanzione.

Ma il Comune di Santarcangelo e l’Unione Valmarecchia sono tornati alla carica. Dopo nuovi controlli dell’Ausl, l’Unione (a giugno) ha diffidato nuovamente VillAllegra, imponendole di trasferire in altre strutture tre degli anziani, ospitati presso la comunità alloggio di via Morvillo, perché "gli strumenti di assistenza sono insufficienti e inadeguati viste le patologie di cui sono afflitti".

Da qui il nuovo ricorso al Tar, presentato dai legali della società. E i giudici del Tribunale amministrativo regionale, con sentenza depositata alcuni giorni fa, hanno sospeso in via cautelare il provvedimento contro VillAllegra. Questo perché, come si legge nella decisione dei giudici, "dei tre ospiti uno ha già lasciato VillAllegra e per gli altri due, soggetti a controllo costante da parte dei geriatri che collaborano con la struttura, non emergono peggioramenti importanti delle condizioni di salute".

Ricorso accolto: niente trasferimento degli anziani per il momento, tutto è stato rimandato a dicembre quando il Tar si esprimerà definitivamente su VillAllegra.