Villalobos accende la notte sotto la ‘piramide’

Rimini
11 ott 2025
FEDERICO TOMMASINI
Il dj cileno, uno dei nomi più leggendari della scena techno, sarà questa sera nella consolle del Cocoricò di Riccione

Le luci del Cocoricò non si spengono mai, neanche con l’arrivo dell’inverno. Stasera tocca a Villalobos traghettare il tempio della musica elettronica in una serata da ricordare. Appuntamento sotto la Piramide con il dj cileno, uno dei nomi più leggendari della scena techno e minimal mondiale. Un evento che segna l’inizio di una nuova stagione per il club romagnolo, pronto a dimostrare ancora una volta che la magia non si spegne mai, nemmeno quando le giornate si accorciano.

Villalobos nel mondo della musica elettronica non ha bisogno di grandi presentazioni: nato in Cile e cresciuto in Germania, è considerato da anni una delle figure più visionarie del panorama elettronico. Le sue performance sono veri e propri viaggi sonori, dove ritmi ipnotici e vibrazioni organiche si fondono in un flusso continuo, capace di trasformare la pista in un rituale collettivo. I suoi set, lunghi e imprevedibili, sono costruiti con la sensibilità di un musicista più che di un semplice dj. Un’arte che lo ha reso protagonista nei club più iconici del mondo: dal Fabric di Londra al Berghain di Berlino e stasera infiammerà la Piramide del Cocoricò.

La notte non si ferma qui. Nelle altre sale del club, la line-up promette un viaggio sonoro altrettanto intenso. Per gli amanti della house più estrema andrà in scena un b2b speciale tra O. Bee e Tomas Station, due nomi sempre più presenti nelle formazioni internazionali, capaci di fondere groove profondi e sofisticate trame elettroniche. Poi spazio a Germano Ventura, tra i dj italiani più apprezzati per la sua visione analogica e il suo approccio elegante al dancefloor. Infine, un’esperienza più intima e rarefatta con dj Gas, completando un programma che unisce sperimentazione e pura energia.

Il Cocoricò si conferma così punto di riferimento assoluto per chi vive la club culture come un’esperienza totale. A ogni evento, una storia nuova prende forma tra luci, suoni e corpi in movimento. E stasera, quella storia porta il nome di Ricardo Villalobos: il maestro che trasforma ogni set in un sogno sospeso tra ritmo e libertà.

Ma la stagione invernale targata Cocoricò è appena iniziato. Si prosegue sabato 18 ottobre con Richie Hawtin, Polygonia, Gnmr e tanti altri ospiti. Per Halloween, il 31 ottobre, andrà in scena Monsterland e in consolle anche Mattia Trani e Luca Agneli. Il giorno dopo, il primo novembre, spazio a I hate models per un’altra intensa serata all’ombra della Piramide.

Federico Tommasini

© Riproduzione riservata

