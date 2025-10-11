Villalobos accende la notte sotto la ‘piramide’

Le luci del Cocoricò non si spengono mai, neanche con l’arrivo dell’inverno. Stasera tocca a Villalobos traghettare il tempio della musica elettronica in una serata da ricordare. Appuntamento sotto la Piramide con il dj cileno, uno dei nomi più leggendari della scena techno e minimal mondiale. Un evento che segna l’inizio di una nuova stagione per il club romagnolo, pronto a dimostrare ancora una volta che la magia non si spegne mai, nemmeno quando le giornate si accorciano.

Villalobos nel mondo della musica elettronica non ha bisogno di grandi presentazioni: nato in Cile e cresciuto in Germania, è considerato da anni una delle figure più visionarie del panorama elettronico. Le sue performance sono veri e propri viaggi sonori, dove ritmi ipnotici e vibrazioni organiche si fondono in un flusso continuo, capace di trasformare la pista in un rituale collettivo. I suoi set, lunghi e imprevedibili, sono costruiti con la sensibilità di un musicista più che di un semplice dj. Un’arte che lo ha reso protagonista nei club più iconici del mondo: dal Fabric di Londra al Berghain di Berlino e stasera infiammerà la Piramide del Cocoricò.

La notte non si ferma qui. Nelle altre sale del club, la line-up promette un viaggio sonoro altrettanto intenso. Per gli amanti della house più estrema andrà in scena un b2b speciale tra O. Bee e Tomas Station, due nomi sempre più presenti nelle formazioni internazionali, capaci di fondere groove profondi e sofisticate trame elettroniche. Poi spazio a Germano Ventura, tra i dj italiani più apprezzati per la sua visione analogica e il suo approccio elegante al dancefloor. Infine, un’esperienza più intima e rarefatta con dj Gas, completando un programma che unisce sperimentazione e pura energia.

Il Cocoricò si conferma così punto di riferimento assoluto per chi vive la club culture come un’esperienza totale. A ogni evento, una storia nuova prende forma tra luci, suoni e corpi in movimento. E stasera, quella storia porta il nome di Ricardo Villalobos: il maestro che trasforma ogni set in un sogno sospeso tra ritmo e libertà.

Ma la stagione invernale targata Cocoricò è appena iniziato. Si prosegue sabato 18 ottobre con Richie Hawtin, Polygonia, Gnmr e tanti altri ospiti. Per Halloween, il 31 ottobre, andrà in scena Monsterland e in consolle anche Mattia Trani e Luca Agneli. Il giorno dopo, il primo novembre, spazio a I hate models per un’altra intensa serata all’ombra della Piramide.

Federico Tommasini