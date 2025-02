Ville, attici e appartamenti. Tira il mercato della Perla

Il futuro del ‘salotto’, i 25 anni del coro riccionese e tanto altro ancora. Domani torna in edicola, in omaggio con il Resto de Carlino, l’inserto Vivere Riccione. Un viaggio targato Perla Verde pronto a partire dal passato, dalle tracce degli antenati di Enrico Della Rosa, il bagnino meteorologo della spiaggia 61, che ha affidato a un libro il resoconto delle ricerche sulla sua famiglia che l’hanno portato fino al modenese. Poi un compleanno, quello di Oscar Del Bianco, che quest’anno spegne ottanta candeline e ripercorre la sua carriera da imprenditore della Riviera, fatta di negozi e amicizie vip e soprattutto ancora tanti sogni da realizzare. Altre candeline da spegnere, 25, come gli anni del coro Le allegre note, fondato a Riccione nel 2000. Un quarto di secolo, oltre cinquecento concerti alle spalle e un tour internazionale alle porte.

Spazio anche all’arte con William Zanca, l’artista riccionese che non usa pennelli e tavolozze, ma si lascia ispirare dalle lattine in alluminio, modellandole e usando i loro colori per sfornare vere e proprie opere pop di urban recycling. Riccione come perla del turismo, delle seconde case e non solo. Vivere Riccione si tuffa nel mercato immobiliare, portando a galla una salute di ferro per la città che con ville storiche, attici e appartamenti si conferma una meta ambita per turisti e non. Non poteva mancare il progetto di riqualificazione di viale Ceccarini, con i lavori che sono partiti pochi giorni fa.

Nell’Ottocento era una stradina sterrata e polverosa, oggi si rifà il look, intrecciando ancora una volta la sua storia a quella di una città che guarda sempre più verso il futuro. Un nuovo arredo urbano e più spazio dedicato al verde, così dopo gli ultimi interventi, quelli del 1989, ritornano i cantieri nella via simbolo di Riccione. Questo e molte altre sorprese domani in edicola con Vivere Riccione.

Federico Tommasini