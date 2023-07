Ville e Ferrari, un tesoro illecito a Riccione

Dodici immobili tra Milano e Riccione, di cui la maggior parte – una decina – proprio nella Perla. Quattro auto, compresa una Ferrari 488 Spider targata ’Money’ e ’battente’ bandiera della Repubblica di San Marino. E poi denaro contante per 750mila euro custoditi in una cassetta di sicurezza e sei orologi di lusso. Un tesoretto da sultano quello che nei giorni scorsi la Guardia di finanza, coordinata dalla Procura di Milano, ha sequestrato anche in Romagna a Mauro Rozza, l’ex bodybuilder dalle mille vite la cui parabola è cominciata proprio sulle pedane del culturismo – di cui divenne campione italiano – e continuata per dieci anni di internamento nell’ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere, a scontare la pena per l’omicidio della moglie (per cui era stato assolto per totale vizio di mente), compiuto nel 2009 con la bellezza di 60 coltellate. E ora, l’ultima tappa di una vita fuori dagli schemi e dai limiti, con il maxi-sequestro per quasi due milioni di euro che Mauro Rozza, 57 anni, avrebbe sottratto con l’inganno a un’amica di famiglia disabile, in concorso con i suoi genitori Antonia Maria Rosa Meanti e Sergio Rozza.

Un truffa ’a conduzione familiare’ che Rozza avrebbe architettato per diventare illecitamente ricco sfruttando la posizione di favore della madre rispetto all’amica disabile, per cui la parente di Rozza era curatrice. Una maxi truffa svelata dall’inchiesta, coordinata dal pm Cristiana Roveda, che è arrivata a lambire anche le coste della Riviera, dove con l’illecito profitto Rozza aveva approfittato per accrescere il proprio patrimonio a dismisura, comprando anche quella Ferrari formalmente intestata a una terza persona residente a San Marino, ma acquistata con un bonifico del padre di Rozza attingendo illecitamente dal patrimonio della vittima invalida.

Ed è proprio dalla targa ’Money’ che ha preso il nome l’inchiesta, partita da un esposto del Banco Bpm del febbraio 2022, con cui si segnalavano "anomali movimenti di denaro effettuati nell’arco di oltre un decennio" dal 2011 al 2021, proprio da Antonia Maria Rosa Meanti, madre di Rozza e amica di lunga data della vittima 58enne con gravi problemi psicologici e nipote di un facoltoso imprenditore deceduto. Da qui, gli accertamenti della Guardia di finanza hanno potuto seguire la rotta del denaro, arrivando a ricostruire uno stile di vita che Mauro Rozza era così riuscito ad assicurarsi tra viaggi, resort, auto di lusso e appunto una decina di immobili nella Perla della Riviera, emblema della bella vita, ora sottoposti a sequestro dopo che le forze dell’ordine hanno svelato la presunta ultima macchinazione di Mauro Rozza.

Francesco Zuppiroli