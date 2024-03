Villetta distrutta dai ladri, razzia e 15mila euro di danni: “Devastate porte e armadi”

Rimini, 14 marzo 2024 – “Hanno portato via tutto quello che potevano. Orologi, gioielli. Si sono presi perfino un braccialetto e una collanina d’oro di mia figlia, che avevano un valore affettivo. Non terrò più oggetti di valore a casa". Manuel Nanni, imprenditore di Viserba con un lungo passato di gestore e pr nei locali, è un fiume in piena dopo il furto subito. "I ladri ci hanno spaccato due porte per entrare. Hanno aperto la cassaforte con un flessibile, spostato gli armadi e spaccato alcuni cassetti. Hanno perfino danneggiato il cancello elettrico, per impedirci di entrare a casa nel caso fossimo rientrati quando loro erano ancora ’al lavoro’".

Il furto è avvenuto un mese fa, la sera del 9 febbraio, ed è stato subito denunciato da Nanni alla polizia. "Il giorno dopo è venuta a casa nostra anche la scientifica, per fare i rilievi. I ladri hanno usato dei guanti e non hanno lasciato alcuna impronta". Nanni ha deciso di rendere pubblico il furto solo ora, "dopo che ho saputo quanto accaduto a Denny Montesi (Venerdì 8 marzo i ladri sono entrati nella villa dell’ex di Anna Falchi a Spadarolo armati di flessibile). Perché il colpo tentato a casa sua è molto simile a quello che hanno commesso da me. E da quanto mi hanno riferito le forze dell’ordine, siamo di fronte a una strage. Queste bande stanno imperversando in tante case, anche qui a Viserba".

A casa di Nanni i ladri sono riusciti a rubare vari gioielli e orologi. Il valore degli oggetti razziati "supera abbondantemente i 10mila euro. E poi ci sono i danni alle porte e anche ad alcuni mobili: altri 5mila". Il raid dei ladri è avvenuto "tra le 20 e le 22. Quella sera eravamo usciti a cena fuori, io e la mia compagna. Abbiamo portato i bambini dai nonni, siamo stati via un paio d’ore. Al nostro ritorno abbiamo trovato la casa letteralmente devastata dai ladri". L’abitazione, una villetta indipendente, è sprovvista di telecamere e antifurto. "La casa è nuova, ci siamo trasferiti lì appena sette mesi fa – spiega Nanni – Ma avevamo già deciso di mettere un sistema d’allarme. In casa abbiamo la predisposizione e l’avevamo già ordinato. Tempo qualche giorno e la ditta verrà a montarlo. Purtroppo i ladri si sono presentati a casa nostra prima che venisse installato". Non ha dubbi, Nanni, sul fatto che la banda entrata in azione "sia formata da professionisti. Sapevano dove cercare, ci hanno badato a lungo prima di colpire. Addirittura hanno tagliato la recinzione per crearsi una via di fuga. Insomma: hanno studiato il colpo nei dettagli".

Non è stato l’unico furto simile compiuto a Viserba nelle ultime settimane. Altre zone bersagliate dai ladri sono quelle di Spadarolo, Vergiano, Padulli. Ai Padulli è partita anche una raccolta di firme, organizzata da alcuni residenti dopo i ripetuti colpi nelle case. "Purtroppo tante famiglie che abitano qui ai Padulli – conferma don Giampaolo Rocchi, il parroco – negli ultimi tempi sono finite nel mirino dei ladri, di cui almeno cinque solo la settimana scorsa".