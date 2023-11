Vince 71mila euro con un ’cinque’. Caccia al fortunato giocatore

La dea bendata torna a bussare alla tabaccheria Dell’Oro in via Marecchiese, a Rimini. Un giocatore qui ha centrato un ’cinque’ all’estrazione di sabato del Superenalotto, vincendo la bellezza di 71.422 euro. Ancora ignota l’identità del giocatore. "Abbiamo scoperto che era stata fatta una vincita con un ’cinque’ giocato da noi solo ieri mattina – dicono le sorelle Roberta e Barbara Buda – Speriamo di incontrarlo presto e poter brindare insieme a lui". Complessivamente sono stati tre i ’cinque’ centrati sabato. Ma non è stata l’unica vincita registrata sabato alla tabaccheria Dell’Oro, come spiegano le stesse sorelle Buda. "Avevamo comprato anche una quota di un sistema dalla bacheca dei sistemi del Superenalotto". Sistema che "costava 756 euro, diviso in 63 quote da 12 euro l’una". Un sistema "che è riuscito a vincere in totale 31.560 euro all’estrazione di sabato. Ogni giocatore, compreso quello che ha comprato la quota del sistema nella nostra tabaccheria, si è portato così a casa una somma di 500 euro". Non essendoci stati ’sei’, il jackpot del Superenalotto salirà ancora: alla prossima estrazione ci saranno in palio 80,7 milioni di euro.