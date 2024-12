Vince il baritono pesarese Mancini

È nato a Pesaro come Renata Tebaldi il vincitore del nono concorso Renata Tebaldi di San Marino: il baritono Matteo Mancini ha conquistato il primo premio assoluto interpretando ‘Largo al factotum’ dal Barbiere di Siviglia. Mancini, classe 1998, è stato allievo dell’Accademia di Belcanto ‘Rodolfo Celletti’ di Martina Franca, dell’Accademia Rossiniana ‘Alberto Zedda’ di Pesaro e dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino. Oltre al primo premio, Mancini si è aggiudicato anche una scrittura nella stagione del teatro An der Wien di Vienna e per un concerto in Brasile. Da segnalare la borsa di studio per la più giovane finalista, offerta da Soroptimist International e Single Club San Marino, al soprano italiano Mariam Suleiman di 24 anni, mentre la borsa di studio per il talento emergente al soprano coreano di 21 anni Hyemyung Kim.