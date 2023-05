Vince la ‘Timidezza’ di Valentina Bertani

Si è concluda ieri la 41ma edizione del Bellaria Film Festival. Il premio Casa Rossa, per la prima assegnato a una donna, è stato attribuito a Valentina Bertani per il film ‘La timidezza delle chiome’, con la seguente motivazione: "Il film ha convinto per la sorprendente genuinità e per la densità dei rapporti umani rappresentati. La sincera coreografia dei sentimenti si intreccia con uno stile fresco ed è sorretta da una regia dinamica sempre attenta che accompagna i personaggi in un percorso di scoperta di sé". Per il Concorso Gabbiano, dedicato ai nuovi rappresentanti del cinema indipendente, la giuria ha assegnato il premio Miglior Film all’opera ‘Animal’ di Riccardo Giacconi.

Sempre all’interno del Concorso il premio Miglior film per l’innovazione cinematografica è andato a ‘Roger… arriva il presidente!’ di Marco Chiarini.