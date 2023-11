Vince mezzo milione con un ’grattino’ da 5 euro

di Luca Pizzagalli

Sarà un San Martino che Cattolica si ricorderà a lungo, perché in centro città di buon mattino è arrivata una vincita al "Gratta e Vinci" come poche altre negli ultimi tempi per la città cattolichina: ben 500.000 euro. Un cattolichino di circa 50 anni, che ha chiesto di restare anonimo dopo la vincita, con una giocata di appena 5 euro ad un Gratta e Vinci dal titolo "20X" con un doppio numero 41 ha vinto una somma molto importante con la quale certamente la vita cambia e non poco.

"E’ stato un bel risveglio anche per noi – racconta Paolo Dini, gestore insieme alla cognata Melissa Friggi della tabaccheria "Bacco e Tabacco", in via Petrarca dove è avvenuta la vincita – Alle 8.30 un nostro cliente, che conosciamo bene, dopo aver grattato la tesserina se ne è uscito in una sorta di esclamazione "Sono diventato ricco" e ci ha consegnato la tesserina chiedendoci per la vincita quale procedura seguire. Non spetta a noi la riscossione, quindi lo abbiamo indirizzato in banca. Siamo molto contenti per lui e per la sua vincita, un successo che non ci era mai capitato di queste dimensioni, potrà sicuramente portargli anche un cambiamento in positivo nella sua vita".

Il vincitore poi se ne è andato: "Ci ha solo detto che si ricorderà di noi – racconta il gestore della tabaccheria cattolichina – a noi basta sapere che abbiamo fatto felice qualcuno e continuiamo ancor più contenti nella nostra attività". Ma ieri mattina non si parlava d’altro tra gli stand del mercato del sabato visto che la tabaccheria sorge in via Petrarca proprio davanti a Piazza De Curtis dove per tutta la mattinata centinaia di persone si sono recate a fare acquisti nel mercato ambulante del sabato mattina.

Un altro bel week-end per la Regina, dunque, che si prepara al periodo natalizio con una vincita che può di certo cambiare la vita e favorire un futuro migliore. Una cifra importante come da tempo non si segnalavano di questa portata in zona a mare e in centro a Cattolica e che dunque può rappresentare anche un buon auspicio per i prossimi mesi invernali, proprio a poche settimane dal Natale. Piazza De Curtis resta da anni un luogo di importante aggregazione cittadina specie il sabato fin dal mattino presto con l’arrivo dei numerosi ambulanti all’alba per l’organizzazione del mercato e dunque con una passeggiata numerosa fin dalle prime ore del mattino, un mattino che come si suol dire ieri ha avuto davvero "l’oro in bocca" per un fortunato vincitore ma anche per un quartiere intero.