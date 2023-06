Vincerà chi mette fine alla guerra

Carlo Andrea

Barnabè

Sono praticamante dieci anni che Riccione galleggia

sul filo di una palude alimentata dall’odio social

e dalla pochezza della sua classe politica. Si è dovuto fare ricorso a candidati civici, si è trasformato il confronto democratico in una guerriglia permanente. Non è vero che la colpa è di tutti. Qualcuno ne ha più di altri, ma i ‘buoni’ sono stati a guardare. Per paura. Per interesse. Per ignoranza. A prescindere

da come si concluderà la battaglia legale, la storia è segnata. Altro fango, ancora veleni. Mesi di ordinaria amministrazione. Una tragedia per una città al palo da anni.

E anche se qualcuno alla fine vincerà, le armi non taceranno. E’ un gioco al massacro, ma questo offre l’impresario. E a questo ci prestiamo. Partendo da alcuni punti fermi. Se si tornerà a votare il centrosinistra, seppure indebolito, non potrà che ripresentare Daniela Angelini. Sempre che non sia lei a salutare e grazie.

Ma la partita di questa eventuale nuova sfida elettorale si giocherà nel campo del centrodestra. Stefano Caldari ha perso di oltre duemila voti. Chi lo guida e conduce è ancora troppo ingombrante per la compagnia, mentre i partiti che governano a Roma hanno il vento in poppa. Questa

volta Fratelli d’Italia dovrà assumersi il ruolo di azionista di maggioranza, ma solo dopo aver sistemato le grane interne. Poi c’è la Lega, con Elena Raffaelli in panchina da settembre, la vincitrice

del ricorso. Un candidato di partito, adesso e a Riccione, ha maggiori possibilità di un civico. Anzi, sarà proprio nel rapporto (inevitabile) con le liste civiche che si misurerà

la credibilità e la forza di chi, vincendo, saprà garantire

la fine delle ostilità e chiudere per sempre col passato.