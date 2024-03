Vincere con il Messina e sperare nella fortuna

È volata a Messina l’Omag Mt San Giovanni per quella che si annuncia, oggi alle 17, come la partita decisiva in questa Pool Promozione, in chiave play-off. Le marignanesi hanno un solo risultato a disposizione, la vittoria, e se possibile da 3 punti (dunque per 3-1 o 3-0) contro una big del campionato che però è ancora in lotta per il secondo posto e dunque per un miglior piazzamento nella fase finale con vista A1. Invece San Giovanni dista 3 lunghezze da quella quinta posizione (occupata da Talmassons) che è l’ultima possibile per partecipare alla griglia play-off dove ci saranno prima le semifinali e poi l’eventuale finale. L’Akademia Messina vorrà "vendicare" la sconfitta subita al Palamarignano, 3-0. Le siciliane presentano una formazione solida guidata dalla talentosa Payne. Tuttavia le marignanesi dopo il crollo in casa domenica scorsa con Como non hanno alternative. Prima della partenza per Messina, il viceallenatore Alessandro Zanchi ha fatto un bilancio del cammino di San Giovanni. "Guardando al nostro cammino, posso affermare che è stato un campionato soddisfacente – ha detto Zanchi – le sfide, in particolare gli infortuni, hanno messo a dura prova la squadra, ma la dedizione dimostrate sono state notevoli. Ogni incontro rappresenta una chance per mostrare il nostro valore. Le ultime saranno partite intense, che richiederanno energia e determinazione". Poi ha analizzato il roster di Messina: "Affrontare giocatrici del calibro di Payne, Battista e Joly sarà stimolante. Messina è una squadra ben strutturata, con un budget significativo, e giocare sul loro campo richiederà il massimo impegno da parte nostra. I nostri tifosi, i ’Nipoti’, possono aspettarsi che giocheremo al massimo". Il campionato è dunque ad una svolta. Oggi San Giovanni dovrà vincere sperando poi su risultati favorevoli, provenienti da altri campi. Soprattutto quello di Talmassons dove le padrone di casa giocheranno contro Macerata in un altro scontro decisivo in un verso o nell’altro, perché oramai sono solamente 9 i punti in palio. E proprio contro Talmassons San Giovanni tornerà a giocare in casa domenica prossima, 24 marzo, sperando davvero che tale partita abbia ancora molto da dire per la classifica finale.

Luca Pizzagalli