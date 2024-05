Vincono gli svedesi del Sollentuna

Il Sollentuna conquista la 21esima edizione del Memorial ‘Flavio Protti’ superando in finale in un derby tutto svedese i ‘cugini’ del Spanga is fotboll con un poker (4-1) nella finale che si è disputata allo stadio Mazzola. Percorso davvero netto quello di bomber Olsson (premiato come capocannoniere) e compagni, che hanno vinto tutte le partite e anche nell’ultimo atto hanno dominato la sfida. Molto più intensa invece la finale per il terzo posto spuntata dal Parma, che si è imposta ai rigori sull’Hajduk Spalato. Tantissime le squadre coinvolte in un torneo itinerante giocato su nove campi in tre giorni intensi e divertenti, dove ovviamente non sono mancate le sorprese, come i campioni in carica della Juventus che hanno chiuso al settimo posto. Tra le romagnole hanno partecipato Young Santarcangelo, Rimini, Imolese, Forlì, Faenza, Savignanese e Cesena.