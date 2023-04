Vinicio fa il pieno

Piazzale Ceccarini invaso dai fan di Vinicio Capossela che ha detto dal palco di aver "sempre sognato di suonare in viale Ceccarini". Per quasi tre ore Capossela ha portato a Riccione tutta l’urgenza delle sue canzoni. "Queste canzoni nascono da un’attualità che si fa sempre più minacciosa, confusa, piena di disunione. E’ un momento in cui si è lasciati ognuno per sé, una società molto molecolarizzata. Quindi sono canzoni che hanno a che fare con l’attualità, un’attualità che è fatta di una guerra ancora più vicina a noi di altre". Cantando Staffette in bicicletta, tratta dal suo album Tredici canzoni urgenti, a poche pre dalla Festa della Liberazione ha invitato a raccogliere il testimone delle donne che hanno fatto la Resistenza.