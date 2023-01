"Vino come le sigarette" Le cantine contro l’Europa

La proposta di equiparare il vino alle sigarette, applicando sulle bottiglie etichette del tipo "l’alcol prova malattie del fegato" o "alcol e tumori sono collegati", va di traverso agli appassionati di enologia e viticoltori riminesi. La polemica da qualche giorno è sulla bocca di tutti e ha già scatenato prese di posizione durissime e levate di scude bipartisan: la Commissione Europea, nonostante il voto contrario del Parlamento, ha infatti autorizzato l’Irlanda ad adottare una legge riguardante proprio l’apposizione delle etichette della discordia. "Nuoce gravemente alla salute": questa la controindicazione che d’ora in avanti potrebbe comparire sulle confenzioni di bianco e rosso in vendita nelle enoteche e nei supermercati di Dublino. Anche nel Riminese, non sono in pochi a pensare ad una ‘ubriacatura’ di politici e tecnici di Bruxelles. Guida la protesta il sindaco Jamil Sadegholvaad.

"Se è riconosciuto che anche una sola sigaretta fa male al nostro organismo – atacca il primo cittadino sulla sua pagina Facebook – non si può dire altrettanto di un bicchiere di vino, prodotto da sempre sulle nostre tavole. Posso anche capire l’intento di fondo propositivo dell’iniziativa irlandese, ma la traduzione nella pratica credo sia solo controproducente. L’etichetta corretta infatti dovrebbe essere ’l’abuso di alcol nuoce alla salute’. Sovrapporre senza distinguo l’abuso ad un consumo consapevole e moderato di vino, è prima di tutto una informazione non corretta e in secondo luogo danneggia un importante settore dell’economia del nostro Paese (così come di Francia e Spagna) e del nostro territorio". "L’enogastronomia, l’enologia, la produzione di vino di qualità autoctono maturato nelle nostre vigne – aggiunge Sadegholvaad – sono parte integrante dell’offerta turistica della Romagna e dovranno esserlo in misura sempre maggiore, proprio nella prospettiva di offrire ai visitatori un’esperienza completa, per vivere e assaporare la nostra terra con tutte le sue eccellenze".

Non le manda a dire Sandro Santini, presidente della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini. "Abusi di qualsiasi natura possono avere effetti deleteri sul nostro fisico, su questo siamo tutti d’accordo – premette Santini – tuttavia ritengo questo provvediment assolutamente privo di senso: i commenti di indignazione che ho letto in queste ore non potevano che essere inevitabili. Mi auguro che la proposta rimanga solamente sulla carta e che non venga attuata. Anche perché si pone in contrasto con la millenaria cultura che è alla base dell’intera civiltà europea. Fumo e vino non possono essere nemmeno lontanamente equiparati. Basta un po’ di buon senso per capire quanto questa proposta sia priva di qualsiasi fondamento e del tutto controproducente non solamente da un punto di vista economico".

Lorenzo Muccioli