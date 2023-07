Vino e tazze con Hitler come souvenir

Sono tanti i souvenir che si possono acquistare a Rimini. "Allora perchè vendere bottiglie di vino con il volto di Adolf Hitler o tazze con la svastica o altra simboligia nazista?" A chiederselo con una lettera al Carlino è un turista. "Ho informato Procura della Repubblica e Questura. Alle mie rimostranze sull’inopportunità di vendere questa merce il titolare del negozio ha risposto facendo spallucce. Ho insistito, facendo notare che se Hitler avesse vinto la seconda guerra mondiale, persone come lui si sarebbero ritrovate, se fosse andata bene, a lavorare come schiavi per la gloria della razza ariana o, se fosse andata male, a dar fosforo all’aria, come canta De Andrè ne ’Il chimico’. A me appare inaccettabile che nel 2023 a Rimini, dove si combattè per sfondare la Linea Gotica, un commerciante, o per ignoranza conclamata o per deliberato sghignazzo, possa esporre un simile ciarpame". Ci sarebbe una legge che vieta la vendita ma il Tar ha sempre respinto le richieste di sequesto da parte del Comune. L’ex sindaco di Rimini, nel 2015, aveva chiesto con una lettera ai parlamentari norme più stringenti. Dopo otto anni ancora nulla s’è mosso.