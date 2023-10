Vinta la battaglia burocratica. Disabile trasferito vicino casa

Hanno lottato un paio di anni con la burocrazia per il fratello, con grave disabilità psichica. Infine le sorelle Grazia e Giuseppina Cicala sono riuscite a portarlo vicino casa. Il Carlino aveva seguito la storia del giovane nell’aprile scorso.

"Io e mia sorella Cicala Giuseppina abbiamo lottato quasi 2 anni per raggiungere il nostro obiettivo, quello di ricongiungere nostro fratello Daniele alla famiglia. La nostra richiesta era quella di trasferire Daniele, che era ospite nella struttura di Arezzo, in una struttura a San Clemente vicino a dove viviamo. Questo miracolo è avvenuto grazie all’ex responsabile di Distretto di Riccione il dottor Riccardo Varliero che ha preso a cuore la nostra storia,facendo in modo che le Asl si mettessero d’accordo: quella d’appartenenza di Terni e quella dell’accoglienza territoriale di Rimini".

La vicenda si è conclusa positivamente sul finire di settembre. "Proprio grazie a lui nostro fratello è stato trasferito il 26 settembre nella struttura Csrr ‘G. Del Bianco’ a San Clemente, a 2 chilometri da casa nostra". Oggi il fratello "si trova molto bene e in poco tempo si è integrato grazie all’umanità, alla professionalità di tutta l’equipe della struttura. Ringraziamo in primis il dottor Riccardo Varliero, le relative Asl e il coordinatore del Csrr ‘G. Ddel Bianco’, Antonio Michele Schiavone e la coordinatrice degli educatori Meri Cecchini".