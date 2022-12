Vinta la battaglia delle vongole

I pescatori vincono la battaglia delle vongole. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il regolamento che conferma la taglia minima della vongola di mare che si può pescare nelle acque territoriali italiane, mantenendo la dimensione di 22 millimetri. A parlare di vittoria sono Legacoop Agroalimentare, Agci Agrital e Confcooperative FedAgriPesca. "Vinta ancora una volta l’opposizione non perfettamente ‘leale’ registrata in campo europeo da parte di uno Stato membro". I vongolari locali, un comparto con 36 imbarcazioni tra Rimini e Cattolica, possono tirare un sospiro di sollievo. I rilievi e gli studi che i pescatori hanno portato fino in Parlamento a Bruxelles, sul fatto che non c’è alcuna conseguenza critica per l’ecosistema pescando vongole di queste dimensioni, ha fatto breccia anche nelle convinzioni dell’Unione europea. "Studi scientifici promossi dai Consorzi hanno evidenziato che nell’Adriatico settentrionale, per le mutate condizioni climatiche e ambientali, questa specie di vongola difficilmente raggiunge la taglia minima di pesca di 25 mm pur mantenendosi una popolazione abbondante di vongole di taglia inferiore. Gli stessi studi hanno infatti evidenziato che la fase riproduttiva, quella ritenuta critica ai fini della conservazione, viene raggiunta già con dimensioni di 16 e 17 mm mentre al di sopra dei 25 mm si assiste a diffuse morie". Ed ora si può continuare a pescare con maggior tranquillità. "Il risultato odierno – spiega l’alleanza delle Cooperative della Pesca regionali - è la riprova della concreta possibilità di ottenere risultati positivi per le marinerie, pur nel quadro di una disciplina europea molto articolata tesa a coniugare i vari aspetti della sostenibilità, interpretata in maniera non sempre equilibrata, lungo il cui percorso si scontrano in maniera talvolta poco ‘leale’ le differenti posizioni dei vari Stati membri".

a.ol.