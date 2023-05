Vinti 55mila euro sabato alle Celle

Aspettando il ritorno del 6 al Superenalotto, la dea bendata torna a baciare Rimini. Nel concorso di sabato alla tabaccheria Romani di via Popilia, alle Celle è stata realizzata infatti una giocata che ha consentito, al fortunato giocatore, di portarsi a casa quasi 55mila euro.

Il vincitore ha centrato 1 punti 4 SS e 1 punti 4, portandosi a casa così in totale ben 54.934 euro complessivi.

Nell’ultima estrazione sono state ben 521.578 complessivamente le vincite in Italia. Si fa ancora attendere invece il 6, che manca dal 25 marzo: nessuno è riuscito a centrarlo nel concorso di sabato scorso del Superenalotto. Questo significa che il Jackpot sale così 31,1 milioni di euro per la nuova estrazione, prevista per la giornata di oggi.