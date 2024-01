Viola il divieto di avvicinarsi alla ex. Marito-stalker arrestato

Nonostante il divieto di avvicinamento, torna a bussare alla porta della ex compagna. La violazione è costata all’uomo l’arresto da parte degli agenti della polizia di Stato. L’intervento è stato effettuato lunedì scorso, quando una Volante della Questura è accorsa sotto l’appartamento della donna. L’uomo, pur essendo sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima e all’obbligo di allontanamento dalla casa familiare, chiedeva alla donna di poter entrare nell’abitazione, sostenendo di avere freddo. Una volta giunti sul luogo, gli agenti hanno immediatamente individuato il sospettato, il quale, alla vista delle forze dell’ordine, ha tentato di allontanarsi, ma è stato prontamente bloccato. E’ stato dichiarato in arresto e accompagnato in camera di sicurezza in attesa di essere processato per direttissima.