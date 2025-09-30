Violante sul palco del Cocoricò: "Torno in pista ma per cantare"

Sarà Violante Placido con Mauro Ermanno Giovanardi, frontman de La Cruz, a imbastire la colonna sonora della cerimonia di premiazione del 58esimo Premio Riccione per il teatro. L’appuntamento è per le 20,30 di sabato sotto la piramide del Cocoricò.

Sul palco con Giovanardi, perché? "Sono legata a lui da un rapporto che va avanti da anni. Nel suo secondo album ‘Ho sognato troppo l’altra notte?’ mi invitò a duettare nel brano Bang Bang, cantato originariamente da Nancy Sinatra. Di certo lo riproporremo a Riccione. Con Giò ho fatto tante altre cose anche uno spettacolo tra musica e parole. E’ il mio sostenitore musicale, mi dà consigli".

Sabato cos’altro proporrà? "L’inedito ‘Ridateci l’amore’, scritto anni fa, ma mai uscito. Riguarda la mancanza di umanità, che ora va per la maggiore. Questo è il mio modo di reagire, nonché una richiesta di amore e umanità che interessa il singolo, ma anche qualcosa di più grande. Non mancheranno altri miei brani e qualche cover. Sono onoratissima di poter partecipare al viaggio di questa serata".

Continua a fare teatro? "In aprile debutterò al Biondo di Palermo con il Circo Zarathustra, che sarà poi proposto al Piccolo di Milano. Scritto e diretto da Leonardo Petrillo, questo spettacolo contemporaneo ispirato a Friedrich Nietzsche vedrà come protagonista anche Ennio Coltorti. In questo dialogo a due ci saranno circensi che simboleggeranno la nostra discussione. Sono intanto reduce dal secondo anno della magnifica tournée di ‘1984’ di George Orwel, che è stata occasione per condividere delle riflessioni agghiaccianti che nel romanzo vengono raccontate in mondo distopico. La cosa più agghiacciante è che questo assomiglia sempre più al mondo reale. Abbiamo davanti agli occhi le peggiori atrocità su gente inerme e molte persone faticano a dire che sono contrarie".

Novità per il cinema? "Ce ne saranno, ma è presto per parlarne. Quest’anno su Netflix è uscito La Dolce Villa che ho fatto con gli americani, che ha avuto un successo inaspettato".

Al Cocoricò sarà un ritorno. "Rimetterò piede nel locale dopo tantissimi anni. Ci sono andata più volte per divertirmi, l’ultima a 18 anni. Del Cocoricò ho ricordi divertentissimi, ma quell’esperienza finì lì. A Riccione, come a Rimini, sono passata altre volte, anche per Ciné, le gionate del cinema. Anni fa ho assistito a un concerto sulla spiaggia. Più volte sono andata a Cervia per vedere le gare di salto a ostacoli con i cavalli, sport che ho praticato molto. Qui ci si può divertire sotto vari piani, dalla musica live ai locali, fino alle piadine. Tornare qui per me è sempre molto piacevole, le persone sono gioviali, per cui vengo volentieri e poi la serata di sabato sarà bellissima con una giuria fantastica presieduta da Dacia Maraini, donna straordinaria, che riceverà il Premio alla carriera. E’ una figura tanto apprezzata anche da mio figlio che ha solo dodici anni".

Che rapporto ha con suo padre Michele sul set e fuori dal set? "Un bellissimo rapporto. Ci vogliamo molto bene. Lavorare con lui come regista non è facilissimo, mi sono trovata meglio a recitare per esempio nella serie per la Rai ‘Questo è il mio Paese’ di Michele Soavi, dove io ero la sindaca che combatteva la mafia e lui il mafioso".

Nives Concolino