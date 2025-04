Violentata a 14 anni da un coetaneo: lo segnala dopo il delitto Cecchettin

Rimini, 6 aprile 2025 – “Mi ha afferrato i polsi e poi mi ha toccata nelle parti intime”. Il racconto è di una ragazzina riminese, all’epoca dei fatti 14enne, e riguarda un presunto caso di violenza sessuale tra minori. A dover rispondere delle accuse è un suo coetaneo ed ex compagno di classe, italiano e residente nel Riminese, che - secondo la ricostruzione degli inquirenti - avrebbe commesso su di lei un abuso dopo averla invitata a casa sua a fare i compiti.

Il presunto episodio risale all’ottobre del 2023. Lo scorso marzo, si è svolta la prima udienza nel procedimento per violenza sessuale aggravata, instaurato sulle base delle misure previste dal “codice rosso rafforzato”. Il gup presso il Tribunale dei Minorenni ha disposto una perizia per capire se il ragazzo al momento del fatto fosse capace di intendere e di volere e se abbia la capacità a stare in giudizio (gli esiti si conosceranno ad ottobre), anche sulla base della documentazione acquisita nel procedimento di un disturbo di tipo psichico.

I genitori della minorenne si sono rivolti all’avvocato Paolo Ghiselli di Rimini per tutelarla in sede civile. Quel giorno, secondo la ricostruzione degli inquirenti, la studentessa 14enne era stata invitata dal compagno di classe ad andare a casa sua per fare insieme i compiti. Lì si era recata all’insaputa però dei suoi genitori. In quella circostanza, il ragazzino avrebbe tentato un approccio. Di fronte al rifiuto della compagna - secondo quanto riferito dalla minorenne stessa - le avrebbe tuttavia afferrato i polsi, stringendoli per impedirle di muoversi, allungando poi la sua mano nelle parti intime nonostante la ragazza lo stesse implorando di smettere, e palpeggiandola sotto i vestiti. Una violenza che sarebbe stata interrotta dal minore stesso.

In un primo momento la ragazzina, ancora scossa e comprensibilmente spaventata, aveva preferito non fare parola con nessuno di quell’episodio. Aveva tenuto per sé il segreto per diverse settimane. Fino a quando, dopo alcuni mesi, in classe si era aperto un confronto sul tema della violenza sulle donne, anche a seguito dell’omicidio di Giulia Cecchettin. Dopo quel momento di riflessione in classe, la ragazzina - che fino ad allora aveva tenuto un atteggiamento chiuso e sofferente - aveva trovato la forza di confidarsi con una sua insegnante, facendo venire a galla la presunta violenza sessuale che avrebbe subito. Era stato poi lo stesso istituto a trasmette la segnalazione alla Procura di Rimini, alla Procura presso Tribunale per i minorenni di Bologna. Da quel momento si erano messe in moto le indagini, condotte dai carabinieri.