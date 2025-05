Violentata dal fidanzato. Costretta a girare film porno da vendere online ai "nonnini"

La costringeva a girare film porno per venderli on line, l’avrebbe poi picchiata e costretta a subire atti sessuali, tenendola segregata per ore in una camera di hotel a Rimini. Una lunga sfilza di accuse - che vanno dalla violenza sessuale alle lesioni personali, atti persecutori, sequestro di persona ed estorsione - sono valse l’emissione di un decreto di giudizio immediato a carico di un albanese di 43 anni, difeso dagli avvocati Piero Venturi e Matteo Miniutti. Il 3 luglio prossimo, davanti ai giudici del Collegio di Rimini, si aprirà l’udienza a carico dello straniero, attualmente in carcere a Piacenza a seguito dell’arresto eseguito dalla squadra mobile nei mesi scorsi. L’inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi.

Il 25 gennaio scorso, la vittima del 43enne - una giovane donna con la quale per un certo periodo aveva intrattenuto una relazione sentimentale - si era presentata in Questura, mostrando evidenti ematomi al volto, oltre ad una vistosa frattura all’arcata dentaria, riferendo agli investigatori della squadra mobile di essere stata aggredita dal compagno. La tempestiva indagine avviata dal personale specializzato aveva quindi consentito di ricostruire la brutale vicenda che aveva appena convolto la donna. La vittima era riuscita ad aprirsi con i poliziotti e a raccontare le numerose vessazioni subite da diverso tempo dal compagno, oltre ai dettagli di una brutale aggressione avvenuta il 18 gennaio in una camera di hotel di Rimini. Nel corso dell’indagine è emerso che la vittima fosse da tempo totalmente assoggettata al compagno e che avesse subito anche l’estorsione di 20mila euro, oltre ad essere stata obbligata a realizzare dei video sessualmente espliciti che venivano venduti su internet a quelli che lo stesso albanese definiva "nonnini", persone anziane disposte ad acquistare quelle clip a luci rosse. Nel corso delle indagini, è inoltre emerso che l’uomo l’avrebbe colpita diverse volte provocandole varie fratture. Non solo, il 43enne avrebbe anche tentando di accoltellarla. Secondo il racconto della vittima, l’orrore era iniziato il 18 gennaio, quando aveva accettato di incontrare l’ex per un ultimo appuntamento: la sua intenzione era quella di mettere fine a quella relazione tossica. Ma una volga che l’uomo l’aveva raggiunta nella camera d’albergo a Bellaria, era stata aggredita e picchiata. Per impedirle di chiedere aiuto, le aveva anche tolto il telefonino.